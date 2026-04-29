PSG thắng Bayern Munich 5-4: Khi hệ thống của Kompany gãy đổ vì chi tiết Thất bại kịch tính 4-5 tại Parc des Princes phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Vincent Kompany, dù hàng công Bayern Munich đã có một ngày thi đấu nỗ lực.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Bayern Munich tại Parc des Princes đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với tổng cộng 9 bàn thắng. Đội chủ nhà giành chiến thắng 5-4 trong một trận cầu mà hàng công của cả hai bên đều thăng hoa, nhưng đằng sau cơn mưa bàn thắng đó là bài toán nhức nhối về khả năng thực thi chiến thuật của đại diện nước Đức dưới thời HLV Vincent Kompany.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại Paris

Với 7 cầu thủ khác nhau điền tên lên bảng tỷ số, thế trận diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay từ những phút đầu. Harry Kane và Michael Olise liên tục nổ súng cho đội khách Bayern Munich, nhưng Khvicha Kvaratskhelia cùng Joao Neves đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trước khi hiệp một khép lại, Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền, đưa PSG vượt lên dẫn trước.

Các học trò đã không đáp ứng được yêu cầu của Kompany.

Sự bùng nổ của đội chủ nhà tiếp diễn trong hiệp hai khi Dembele và Kvaratskhelia nới rộng cách biệt lên thành 5-2 trước phút 60. Dù Dayot Upamecano và Luis Diaz đã kịp ghi thêm 2 bàn ở phút 68 để nuôi hy vọng cho Bayern, nhưng màn trình diễn của hàng phòng ngự đội khách thực sự là một thảm họa về mặt tổ chức.

Sai lầm cá nhân và hệ thống phòng ngự lỏng lẻo

Hồi chuông báo động cho tuyến dưới của Kompany đã vang lên từ vòng tứ kết khi họ từng lọt lưới 3 bàn trước Real Madrid. Việc điền tên Alphonso Davies vào đội hình xuất phát được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Hầu hết các bàn thua của Bayern đều in đậm dấu ấn từ những sai lầm cá nhân nghiêm trọng.

Những sai lầm bên phía Bayern đều bị PSG tận dụng triệt để.

Josip Stanisic hoàn toàn bị Kvaratskhelia vượt mặt trong các tình huống một đối một. Joao Neves, cầu thủ nhỏ con nhất trên sân, lại dễ dàng đánh đầu ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của các trung vệ. Tệ hại hơn, Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu không cho đối thủ một quả phạt đền. Ngay cả khi Konrad Laimer được tung vào sân, hệ thống này vẫn liên tục bị xé toạc bởi tốc độ kinh hoàng của Achraf Hakimi và Desire Doue trong các pha phản công nhanh.

Sự rụt rè trên hàng công và cơ hội ở lượt về

Nhìn một cách khách quan, đấu pháp của Kompany vẫn có những điểm sáng nhất định khi hàng công tạo ra vô số áp lực về phía khung thành PSG. Vào cuối trận, chính Bayern mới là đội dồn ép tìm bàn gỡ, buộc đoàn quân của HLV Luis Enrique phải co cụm phòng ngự và sử dụng các tiểu xảo câu giờ.

Tuy nhiên, điểm nghẽn chí mạng nằm ở khâu thực thi. Michael Olise có tình huống dứt điểm dội cột dọc, trong khi Jamal Musiala lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi từ chối dứt điểm ở vị trí trống trải. Một kế hoạch hoàn hảo trên lý thuyết đã bị phá hỏng bởi sự kết hợp giữa sai lầm tuyến dưới và sự thiếu quyết đoán của các mũi nhọn phía trên.

Dù thua trận, khoảng cách một bàn vẫn giúp quyền tự quyết nằm trong tay Bayern Munich ở trận lượt về tại Allianz Arena. Thầy trò HLV Kompany cần nghiêm túc nhìn nhận lại những sai số trong hệ thống để tìm kiếm tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League năm nay.