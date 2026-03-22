PSG thắng đậm Nice 4-0: Nuno Mendes rực sáng giúp Luis Enrique xây chắc ngôi đầu Với sự tỏa sáng của Nuno Mendes và lợi thế hơn người trong hiệp hai, PSG đã dễ dàng đè bẹp Nice với tỷ số 4-0 để tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Ligue 1.

PSG tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Ligue 1 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân của Nice vào rạng sáng nay. Hậu vệ Nuno Mendes trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu với một bàn thắng và một kiến tạo, trong khi đội chủ nhà Nice hoàn toàn tan vỡ sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp hai.

Sự áp đảo của nhà ĐKVĐ trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã nhanh chóng áp đặt thế trận. PSG thể hiện sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng khi duy trì tỷ lệ cầm bóng lên tới 77,2% trong 30 phút đầu tiên. Đội khách kiên nhẫn triển khai bóng trên khắp mặt sân nhằm tìm kiếm kẽ hở từ hàng phòng ngự lùi sâu của Nice.

Ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên hành lang cánh, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Diouf và pha cứu thua ngay trên vạch vôi của hậu vệ Jura Bah ở phút 37 đã khiến các chân sút PSG gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Mendes chói sáng trong màu áo PSG.

Bước ngoặt đến ở phút 40 khi cú dứt điểm của Desire Doue đưa bóng chạm tay Morgan Sanson trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho PSG hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Nuno Mendes không mắc sai lầm nào để mở tỷ số ở phút 42.

Hiệp hai bùng nổ và bước ngoặt thẻ đỏ

Bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn bàn, PSG không có ý định chơi lùi sâu. Phút 49, Nuno Mendes tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật loại bỏ Sanson trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Desire Doue dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Desire Doue ghi bàn cho PSG.

Mọi hy vọng lội ngược dòng của Nice chính thức khép lại ở phút 61. Youssouf Ndayishimiye đã có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối với Lee Kang-in. Sau khi trực tiếp kiểm tra lại băng hình từ phòng VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ của Nice khỏi sân.

Youssouf Ndayishimiye phạm lỗi với Lee Kang-in

Tận dụng lợi thế hơn người, PSG thi đấu thong dong nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả. Phút 81, Pedro Fernandez ghi bàn thắng thứ ba sau đường chuyền của Ousmane Dembele. Chỉ 4 phút sau, Warren Zaire-Emery ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha dứt điểm cận thành dễ dàng.

Củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng

Chiến thắng này giúp thầy trò Luis Enrique duy trì vững chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với 60 điểm sau 26 vòng đấu. Ngược lại, Nice cho thấy sự hụt hơi trước sức mạnh tấn công đa dạng của đội bóng thủ đô Paris.

Thông số Nice PSG Tỷ số 0 4 Người ghi bàn - Mendes (42'), Doue (49'), Fernandez (81'), Zaire-Emery (85') Thẻ đỏ Ndayishimiye (61') 0

Ảnh: BongDa.com.vn.

Nhìn chung, PSG đã có một màn trình diễn hoàn hảo về cả chiến thuật lẫn cá nhân. Với phong độ này, việc bảo vệ ngôi vương Ligue 1 đang trở nên gần hơn bao giờ hết với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.