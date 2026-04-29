PSG thắng kịch tính Bayern Munich 5-4: Đêm tôn vinh những phù thủy chạy cánh Trận bán kết Champions League bùng nổ với 9 bàn thắng tại sân Parc des Princes, nơi Luis Diaz, Khvicha Kvaratskhelia và Michael Olise phô diễn nghệ thuật tấn công biên đỉnh cao.

Trận bán kết lượt đi Champions League đã biến thành một bữa tiệc bàn thắng điên rồ với chiến thắng 5-4 nghiêng về Paris Saint-Germain. Trong một đêm mà hệ thống phòng ngự của cả hai đội đều bộc lộ những khoảng trống, sân Parc des Princes đã trở thành sân khấu riêng để những ngôi sao chạy cánh hàng đầu thế giới hiện nay phô diễn kỹ năng thượng thừa.

Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Olise và Kvaratskhelia

Màn thư hùng giữa Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia là minh chứng sống động nhất cho sự lên ngôi của lối đá tấn công biên hiện đại. Michael Olise, người đang có mùa giải rực rỡ trong màu áo Bayern Munich, đã biến hành lang cánh phải thành lãnh địa riêng. Ngay cả Nuno Mendes, một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu, cũng liên tục rơi vào trạng thái mất phương hướng trước những pha đảo chân và chuyển hướng đầy mượt mà của ngôi sao người Pháp.

Olise và Kvaratskhelia đã có một cuộc đối đầu thú vị.

Bên kia chiến tuyến, Kvaratskhelia cho thấy tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của PSG. Ngôi sao người Georgia trừng phạt hàng thủ Bayern bằng pha đi bóng cắt vào trung lộ rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 24, gỡ hòa chỉ ít phút sau khi đội nhà chịu bàn thua sớm. Sang hiệp hai, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp ở phút 56 sau đường dọn cỗ từ Achraf Hakimi, nới rộng cách biệt cho đại diện nước Pháp.

Luis Diaz và tinh thần chiến binh quả cảm

Dù Kvaratskhelia hay Olise có những khoảnh khắc bùng nổ, Luis Diaz mới là người để lại dấu ấn đậm nét về mặt ý chí chiến đấu. Tiền đạo người Colombia là tác nhân trực tiếp mang về quả phạt đền ở phút 16 giúp Harry Kane mở tỷ số, đồng thời cán cột mốc 54 bàn thắng trong mùa giải. Khi PSG liên tục gia tăng cách biệt với các pha lập công của Joao Neves (phút 33) và cú đúp của Ousmane Dembele, Diaz vẫn không hề bỏ cuộc.

Tinh thần chiến đấu của Diaz là điểm sáng.

Phút 68, chính Diaz là người níu giữ hy vọng cho đội bóng xứ Bavaria bằng một pha hãm bóng tinh tế từ đường chuyền của Kane trước khi dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Giá trị của Diaz không chỉ nằm ở bàn thắng mà còn ở năng lượng mãnh liệt anh lan tỏa lên toàn đội trong những thời điểm bế tắc nhất.

Sự lỳ lợm và kỹ thuật rê dắt của Diaz đã biến anh thành cơn ác mộng thực sự cho hệ thống phòng ngự của HLV Luis Enrique. Dù nhận thất bại sát nút, tinh thần chiến binh của tiền đạo người Colombia chính là thứ vũ khí tối thượng để Bayern Munich tự tin hướng tới màn ngược dòng trong trận lượt về tại Allianz Arena.