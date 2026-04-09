PSG thắng Liverpool 2-0 tại Champions League: Luis Enrique lo ngại sức mạnh từ Anfield Dù chiếm ưu thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Liverpool, HLV Luis Enrique vẫn lên tiếng cảnh báo PSG về những thách thức tại Anfield trong trận lượt về.

Paris Saint-Germain (PSG) đã tạo ra một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất tại tứ kết Champions League năm nay khi đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng quá sớm, HLV Luis Enrique lại dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và bầu không khí đặc biệt tại vùng Merseyside.

Sự áp đảo tuyệt đối tại Parc des Princes

Trận đấu trên sân nhà của đại diện nước Pháp chứng kiến một PSG rực lửa với lối chơi pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh. Hai pha lập công của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh áp đảo mà đội chủ sân Parc des Princes tạo ra. Thống kê cho thấy Liverpool đã trải qua một đêm thực sự khó khăn khi không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Đáng chú ý, cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở con số hai nếu Ousmane Dembele nắn nót hơn trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Cựu tiền đạo Barcelona đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và một lần đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành Liverpool, khiến đội bóng Pháp lỡ cơ hội định đoạt sớm cặp đấu.

Dấu ấn của Mamardashvili và toan tính của Arne Slot

Trong nỗ lực kiềm tỏa sức mạnh tấn công của PSG, HLV Arne Slot đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên triển khai sơ đồ 5 hậu vệ cho Liverpool. Đây là một điều chỉnh nhân sự mang tính phòng ngự rõ rệt nhằm hạn chế không gian hoạt động của các tiền đạo cánh đầy tốc độ bên phía đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, điểm sáng hiếm hoi của Liverpool chính là thủ thành Giorgi Mamardashvili. Người gác đền này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm hiểm hóc từ Doue, Kvaratskhelia và Hakimi. Chính sự vững chãi của Mamardashvili đã giúp đại diện nước Anh nuôi giữ hy vọng lật ngược thế cờ ở trận lượt về, thay vì phải nhận một thất bại nặng nề hơn trên đất Pháp.

HLV Luis Enrique thận trọng trước "phép màu" Anfield

Lịch sử Champions League đã chứng kiến không ít lần Liverpool lội ngược dòng kinh điển tại Anfield sau khi để thua ở lượt đi. HLV Luis Enrique, người từng nếm trải cảm giác đó khi còn dẫn dắt Barcelona, hiểu rõ hơn ai hết áp lực từ khán đài vùng Merseyside.

"Đó là chuyện bình thường. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận lượt về một cách tốt nhất. Chắc chắn PSG sẽ phải 'chịu trận' tại Anfield vì đó là một sân vận động rất đặc biệt. Tuy nhiên, toàn đội đều háo hức chờ đón thử thách này", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định sau trận đấu.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng PSG cũng dành lời khen ngợi cho người đồng nghiệp Arne Slot về sự linh hoạt trong chiến thuật: "Arne Slot là một HLV xuất sắc. Mặc dù đây là lần đầu họ đá với 5 hậu vệ, nhưng chúng tôi đã quá quen với việc các đối thủ thay đổi hệ thống khi chạm trán PSG. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn trình diễn thứ bóng đá rực lửa để đền đáp người hâm mộ".