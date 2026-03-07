PSG thua sốc 1-3 trước Monaco: Ngai vàng Ligue 1 lung lay tại Parc des Princes Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Monaco khiến PSG đối mặt nguy cơ bị Lens áp sát ngôi đầu, trong một ngày hàng công bế tắc và hàng thủ mắc sai lầm nghiêm trọng.

Paris Saint-Germain (PSG) vừa trải qua một đêm ác mộng ngay tại thánh địa Parc des Princes khi để thua bạc nhược 1-3 trước đối thủ kỵ giơ Monaco. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ ấn tượng của đội bóng thủ đô mà còn trực tiếp đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ligue 1, khi khoảng cách với đội xếp thứ hai là Lens có thể bị thu hẹp xuống còn 1 điểm.

Monaco gây bất ngờ khi đả bại PSG dù phải làm khách.

Sai lầm tai hại và đòn trừng phạt từ Maghnes Akliouche

Trận đấu được hâm nóng bởi ký ức về cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng play-off Champions League, nơi PSG từng loại Monaco với tổng tỷ số sát sao. Bước vào trận đấu này, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội chủ nhà sớm bị dập tắt bởi một sai lầm cá nhân không đáng có.

Phút 27, tiền vệ trẻ Warren Zaire-Emery trong một khoảnh khắc thiếu tập trung đã để mất bóng nguy hiểm ngay trong vòng cấm địa. Folarin Balogun chớp thời cơ cực nhanh, thực hiện pha làm tường thông minh để Maghnes Akliouche băng vào dứt điểm hiểm hóc vào góc gần. Bàn thắng mở tỷ số của Monaco như một gáo nước lạnh khiến các ngôi sao bên phía PSG lúng túng và mất đi nhịp độ chơi bóng trong suốt thời gian còn lại của hiệp một.

Sự thay người chiến thuật và dấu ấn Aleksandr Golovin

Bước sang hiệp hai, trong khi PSG vẫn đang mải miết tìm đường vào khung thành đối phương, HLV Sebastien Pocognoli của Monaco đã đưa ra quyết định thay người mang tính bước ngoặt. Aleksandr Golovin được tung vào sân và chỉ cần đúng 25 giây để để lại dấu ấn đậm nét.

PSG có trận đấu đáng thất vọng.

Phút 55, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Golovin thực hiện cú dứt điểm chéo góc đẳng cấp nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 16 được ghi bởi các cầu thủ dự bị của Monaco tại Ligue 1 mùa này, minh chứng cho chiều sâu đội hình và khả năng đọc trận đấu xuất sắc của ban huấn luyện đội bóng Công quốc.

Hy vọng mong manh và dấu chấm hết từ Folarin Balogun

Dù chơi bế tắc, PSG vẫn tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 71 nhờ công của Bradley Barcola sau nỗ lực kiến tạo của Hakimi. Tuy nhiên, niềm hy vọng lội ngược dòng của cổ động viên tại Parc des Princes chỉ tồn tại vỏn vẹn 2 phút. Phút 73, Folarin Balogun đã khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng một cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho Monaco.

Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại Ligue 1, Balogun đã chứng minh giá trị của mình với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, PSG kiểm soát bóng vượt trội và tung ra tới 19 cú dứt điểm nhưng chỉ đổi lại được một bàn thắng duy nhất. Sự vô duyên của hàng công cùng những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ đang là bài toán đau đầu đối với HLV Luis Enrique.

Thống kê trận đấu PSG vs Monaco

Thông số PSG Monaco Số cú sút 19 11 Số bàn thắng 1 3 Tỷ lệ kiểm soát bóng 62% 38%

Thất bại này khiến PSG dậm chân tại chỗ và đứng trước nguy cơ bị Lens thu hẹp khoảng cách xuống mức tối thiểu. Trong khi đó, Monaco tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu với một phong độ cực kỳ thuyết phục.