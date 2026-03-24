PSG và tham vọng Champions League: Xung đột lợi ích tại Ligue 1 trước đại chiến Liverpool Paris Saint-Germain đang nỗ lực điều chỉnh lịch thi đấu Ligue 1 nhằm tối ưu thể lực cho vòng tứ kết Champions League gặp Liverpool, nhưng vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ Lens.

Cuộc đối đầu tại tứ kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Liverpool đang nóng dần lên, không chỉ bởi danh tiếng của hai câu lạc bộ mà còn vì những xung đột hậu trường tại Ligue 1. Đội bóng thành Paris đang cuốn vào cuộc tranh chấp gay gắt với kình địch Lens xung quanh việc thay đổi lịch thi đấu quốc nội. Đây được xem là nước đi chiến lược của huấn luyện viên Luis Enrique nhằm giúp các học trò có nền tảng thể lực tốt nhất trước khi đối đầu với đại diện từ Ngoại hạng Anh.

PSG muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi khi gặp Liverpool.

Lịch thi đấu dày đặc và bài toán quá tải

Theo kế hoạch, trận lượt đi giữa PSG và Liverpool sẽ diễn ra vào ngày 8/4 tại Paris, và lượt về tại Anfield sau đó sáu ngày. Xen giữa hai cuộc đối đầu sinh tử này là màn chạm trán với Lens vào ngày 11/4. Với PSG, đây là một lịch trình quá dày đặc có thể bào mòn thể lực của các trụ cột. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô đã đề xuất dời trận gặp Lens sang tháng 5 để dồn toàn lực cho đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, phía Lens đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Sự phản kháng của đội bóng vùng Pas-de-Calais hoàn toàn có cơ sở khi xét đến tình hình thực tế trên bảng xếp hạng. Hiện tại, PSG đang dẫn đầu nhưng Lens bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ hai với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm. Việc hoãn trận đấu sẽ khiến Lens rơi vào tình trạng không được thi đấu trong suốt hai tuần, sau đó lại phải đối mặt với lịch trình dồn dập ba trận một tuần vào giai đoạn cuối mùa giải.

Sự công bằng và lòng tự tôn của Ligue 1

Huấn luyện viên Pierre Sage của Lens khẳng định câu lạc bộ không thể chấp nhận sự xáo trộn này. Phía Lens bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Ligue 1 đang bị coi nhẹ, trở thành một "biến số" chỉ để phục vụ cho tham vọng châu Âu của các ông lớn. Trong thông cáo báo chí, Lens nhấn mạnh rằng một câu lạc bộ có ngân sách đứng thứ 10 giải đấu không nhất thiết phải hy sinh quyền lợi để thích nghi với yêu cầu của những thế lực hùng mạnh nhất.

Liệu các đội bóng ở Ligue 1 có nhượng bộ cho PSG?

Trong quá khứ, PSG từng hưởng lợi từ việc hoãn trận gặp Nantes trước thềm đối đầu Chelsea tại vòng 16 đội. Kết quả là họ đã đè bẹp đại diện Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số 8-2 sau hai lượt trận. Điều này càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo PSG rằng việc nghỉ ngơi hợp lý là chìa khóa để tiến sâu tại đấu trường châu lục. Ngược lại, đối thủ Liverpool của họ vẫn phải căng sức đá với Fulham tại Ngoại hạng Anh vào ngày 11/4, tạo ra sự tương phản rõ rệt về mặt chuẩn bị.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được Ligue de Football Professionnel (LFP) đưa ra vào thứ Năm tuần này. Đây không chỉ là câu chuyện về một trận đấu, mà còn là bài kiểm tra về nguyên tắc công bằng của bóng đá Pháp trước sức ép từ những "gã khổng lồ". Việc ưu tiên cho tham vọng Champions League của PSG hay bảo vệ sự ổn định của giải quốc nội đang đặt cơ quan quản lý vào một tình thế khó khăn.