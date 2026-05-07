PSG vào chung kết Champions League: Ousmane Dembele rực sáng trước Bayern Munich Hòa 1-1 ở lượt về và thắng chung cuộc 6-5, PSG chính thức ghi danh vào trận chung kết Champions League nhờ màn tỏa sáng của Dembele và phong độ xuất thần của Safonov.

PSG đã chính thức điền tên mình vào trận chung kết Champions League mùa này sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Bayern Munich tại lượt về. Với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận, đoàn quân của thủ quân Marquinhos đã vượt qua thử thách cực đại từ gã khổng lồ nước Đức bằng lối chơi kỷ luật và những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân trên hàng công.

Hàng thủ quả cảm và sự xuất sắc của Matvey Safonov

Trong một ngày mà Bayern Munich dồn toàn lực tấn công nhằm lật ngược thế cờ, hàng phòng ngự PSG đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về Matvey Safonov. Thủ thành người Nga đã có một trận đấu để đời với tổng cộng 5 pha cứu thua xuất sắc, từ chối hàng loạt cơ hội mười mươi của các chân sút đối phương.

Hỗ trợ cho Safonov là cặp trung vệ Marquinhos và Willian Pacho. Dù Pacho có một thoáng mất tập trung để Harry Kane ghi bàn gỡ hòa ở cuối trận, nhưng nhìn chung, bộ đôi này đã phong tỏa tốt không gian trước vòng cấm. Marquinhos cho thấy tầm vóc của một thủ lĩnh với sự mạnh mẽ trong các tình huống không chiến, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội.

Đòn kết liễu từ Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia

PSG không chỉ biết phòng ngự. Những pha phản công của đội bóng nước Pháp mang sát thương cực lớn nhờ tốc độ của bộ đôi hành lang cánh. Khvicha Kvaratskhelia, người được ví như "cơn lốc" bên cánh trái, đã liên tục khuấy đảo hàng thủ Bayern Munich bằng những pha đi bóng lắt léo.

Bàn thắng mở tỷ số của PSG là minh chứng cho sự phối hợp hoàn hảo. Bắt nguồn từ đường chuyền một chạm tinh tế của Fabian Ruiz, Kvaratskhelia thoát xuống căng ngang dọn cỗ để Ousmane Dembele dứt điểm quyết đoán hạ gục Manuel Neuer. Dembele một lần nữa chứng minh giá trị của ngôi sao trong những trận cầu lớn khi luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để khai thông thế bế tắc.

Tuyến giữa ổn định và bản lĩnh thép

Sự trở lại của Fabian Ruiz đã mang đến tính chiến đấu rất cao cho tuyến giữa PSG. Cùng với Vitinha, bộ đôi này đã giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Vitinha dù không ghi bàn nhưng là hạt nhân điều tiết lối chơi với 4 cơ hội được tạo ra, đồng thời có những pha bọc lót kịp thời để ngăn chặn Musiala.

Dù Bayern Munich đã có bàn gỡ của Harry Kane, nhưng nỗ lực muộn màng đó không đủ để ngăn cản PSG tiến vào chung kết. Đây là thành quả xứng đáng cho một chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của thầy trò HLV Luis Enrique.