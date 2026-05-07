PSG vào chung kết Champions League sau màn kịch tính trước Bayern Munich để hẹn Arsenal tại Budapest Trận hòa 1-1 đầy bản lĩnh tại Allianz Arena giúp PSG đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5, chính thức giành vé vào chung kết Champions League đối đầu Arsenal.

PSG đã chính thức ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của UEFA Champions League sau khi bảo vệ thành công lợi thế mong manh trước sức ép nghẹt thở từ Bayern Munich. Trận bán kết lượt về tại Allianz Arena khép lại với tỷ số hòa 1-1, vừa đủ để đoàn quân của HLV Luis Enrique đi tiếp với tổng tỷ số sát sao 6-5 sau hai lượt trận.

Đòn phủ đầu chớp nhoáng của Ousmane Dembele

Dù phải làm khách tại nước Đức, PSG đã nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Thay vì chọn lối chơi lùi sâu để bảo toàn lợi thế từ lượt đi, đại diện nước Pháp đã triển khai hệ thống pressing tầm cao ngay từ những phút đầu tiên. Thành quả đến sớm ở phút thứ 3 khi hệ thống phòng ngự của Bayern Munich chưa kịp ổn định.

Từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét bên cánh trái, Kvaratskhelia thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Ousmane Dembele băng vào dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Manuel Neuer để mở tỷ số trận đấu.

Dembele giúp PSG tạo lợi thế từ sớm.

Bản lĩnh hàng thủ và sự cơ động của tuyến giữa

Bàn thắng sớm cho phép PSG kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý muốn. Cặp tiền vệ trẻ Vitinha và Joao Neves đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng trung lộ của đội chủ nhà. Những ngôi sao tấn công bên phía Bayern như Musiala hay Olise liên tục rơi vào tình trạng thiếu khoảng trống.

Trong hiệp một, dù nỗ lực dồn ép nhưng "Hùm xám" tỏ ra thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ở phía đối diện, trung vệ Pacho đã có màn trình diễn điểm 10 với những tình huống can thiệp chính xác, giữ cho mành lưới của Safonov đứng vững trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sức ép từ Bayern Munich và kịch tính phút bù giờ

Bước sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt khi tung Alphonso Davies và Nicolas Jackson vào sân. Lối chơi của Bayern trở nên trực diện và tốc độ hơn, đẩy PSG vào thế phải phòng ngự co cụm.

Bàn thắng của Kane trong hiệp 2 là không đủ với Bayern.

Thủ thành Safonov đã có một hiệp đấu bận rộn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 90+4, Harry Kane thể hiện đẳng cấp sát thủ với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi sút tung nóc lưới PSG, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để đại diện Bundesliga có thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhằm kéo trận đấu vào hiệp phụ. PSG đứng vững trong những giây cuối cùng để bảo toàn thành quả.

Thống kê trận đấu Bayern Munich vs PSG

Thông số Bayern Munich PSG Tỷ số 1-1 1-1 Dứt điểm 18 9 Số cú sút trúng đích 6 3 Kiểm soát bóng 58% 42% Tổng tỷ số 5 6

Với kết quả này, PSG sẽ hành quân tới Budapest để tham dự trận chung kết Champions League, nơi Arsenal đang chờ đợi. Thầy trò Luis Enrique đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ ngôi vương tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.