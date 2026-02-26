PSG vào vòng 16 đội Champions League: Nỗi lo hàng thủ và "vết xe đổ" của Monaco Dù vượt qua Monaco để giành vé đi tiếp, PSG vẫn bộc lộ sự mong manh đáng báo động ở hàng thủ. Ngược lại, tấm thẻ đỏ thứ 9 từ đầu mùa khiến Monaco phải rời giải trong nuối tiếc.

Paris Saint-Germain đã chính thức đi tiếp vào vòng 16 đội Champions League sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Monaco. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là những dấu hỏi lớn về khả năng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Luis Enrique, trong khi đội bóng xứ Công quốc chỉ còn biết tự trách mình bởi sự thiếu kỷ luật đã trở thành hệ thống.

Hàng phòng ngự PSG và nỗi lo về "chiếc cằm thủy tinh"

Một trong những điểm nhấn đáng lo ngại nhất xuyên suốt mùa giải năm nay là sự sa sút của PSG so với hình ảnh hủy diệt mùa trước. Sự mong manh nơi hàng phòng ngự, thường được giới chuyên môn ví von là "chiếc cằm thủy tinh", đang trở thành tử huyệt đe dọa tham vọng châu lục của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Ngay trong 10 phút đầu tiên của trận lượt về, Monaco đã liên tục tạo ra hai cơ hội rõ rệt, khai thác tối đa sự hỗn loạn và cẩu thả trong khâu kiểm soát bóng của PSG. Bàn mở tỷ số của Maghnes Akliouche ngay trước giờ nghỉ giải lao là minh chứng rõ nét cho một hệ thống phòng ngự lỏng lẻo và thiếu liên kết. Dù chung cuộc PSG vẫn giành quyền đi tiếp, nhưng việc để Jordan Teze chọc thủng lưới ở phút bù giờ là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho HLV Luis Enrique trước khi bước vào những vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt hơn.

Monaco đã chơi đầy nỗ lực trước PSG.

"Bóng ma" vô kỷ luật khiến Monaco trả giá đắt

Hy vọng lật ngược thế cờ của Monaco gần như tan biến hoàn toàn ở phút 58, thời điểm Mamadou Coulibaly nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Việc chơi thiếu người khiến đội bóng công quốc ngay lập tức mất thế trận và để Bradley Barcola ghi bàn chỉ hai phút sau đó. Đáng chú ý, đây không phải là một sự cố đơn lẻ mà đã trở thành một căn bệnh trầm kha của Monaco.

Thống kê cho thấy, đây là lần thứ ba trong mùa giải này Monaco phải nhận thẻ đỏ khi đối đầu với PSG. Tính rộng hơn, đội bóng này đã nhận tới chín thẻ đỏ từ đầu mùa, trong đó có sáu thẻ chỉ tính riêng từ đầu năm 2026. Sự thiếu kiềm chế này không chỉ khiến họ mất vé đi tiếp tại Champions League mà còn đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tại Cúp Quốc gia Pháp và cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu tại Ligue 1.

Thẻ đỏ tai hại của Mamadou Coulibaly.

Sự hối tiếc muộn màng về lòng dũng cảm

Sau tiếng còi mãn cuộc, Monaco có quyền nuối tiếc về cách tiếp cận trận đấu của mình. Bàn thắng ở phút 91 của Jordan Teze đã khiến hàng thủ PSG thực sự chao đảo. Thậm chí, trung vệ Wout Faes đã có cơ hội vàng ở những giây cuối cùng để cân bằng tổng tỷ số nhưng lại dứt điểm không thành công.

Sự bùng nổ muộn màng này đặt ra dấu hỏi về chiến thuật của Monaco: Liệu kết quả có khác đi nếu họ dám chơi tất tay sớm hơn thay vì lùi sâu phòng ngự thụ động trong phần lớn thời gian? Sự rụt rè trong những thời điểm then chốt đã khiến đại diện Ligue 1 phải dừng bước sớm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, để lại nhiều bài học về sự dũng cảm và tính kỷ luật trong bóng đá đỉnh cao.