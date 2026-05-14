PSG vô địch Ligue 1 lần thứ 14: Đẳng cấp vượt trội và tham vọng Champions League Đánh bại đối thủ trực tiếp Lens 2-0, PSG chính thức đăng quang Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp, biến giải đấu quốc nội thành bàn đạp cho tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Paris Saint-Germain (PSG) đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương nước Pháp sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Lens trong trận đá bù vòng 29. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 9 điểm, chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu.

Sự kịch tính từ hiện tượng Lens

Khác với sự áp đảo tuyệt đối ở mùa giải 2025 khi lên ngôi sớm tới 6 vòng đấu, hành trình bảo vệ vương miện năm nay của PSG nhọc nhằn hơn đáng kể. Thử thách lớn nhất đến từ màn trình diễn thăng hoa của Lens dưới sự dẫn dắt của HLV Pierre Sage - người vừa được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải vào ngày 11 tháng 5.

Với sự tỏa sáng của tiền đạo Florian Thauvin, Lens đã chiếm giữ ngôi đầu bảng trong suốt gần 4 tháng liên tục. Phải đến tận cuối tháng 3, dàn sao của PSG mới thực sự giành lại được quyền kiểm soát cuộc đua vô địch. HLV Luis Enrique thừa nhận: "Phải nhấn mạnh những gì Lens đã làm suốt cả mùa giải. Họ đã ở một trình độ khó tin và thực sự gây khó khăn cho chúng tôi".

Ligue 1 - "Sân tập" cho đấu trường châu Âu

Dù Lens đã tạo ra một cuộc đua hấp dẫn, thực tế không thể phủ nhận rằng chức vô địch Ligue 1 đang dần trở thành mục tiêu thứ yếu trong chiến lược của PSG. Với nguồn lực tài chính vượt trội, đội bóng thủ đô dường như đang coi giải quốc nội là sàn diễn để lắp ghép các mảnh ghép cho mục tiêu tối thượng: Champions League.

Sự xuất hiện và tỏa sáng của những ngôi sao hàng đầu như Khvicha Kvaratskhelia hay Ousmane Dembele trong trận thắng Lens vừa qua càng làm sâu sắc thêm khoảng cách về đẳng cấp giữa PSG và phần còn lại. Sự thống trị tuyệt đối này mang lại một nghịch lý cho bóng đá Pháp: một mặt duy trì vị thế của đại diện Ligue 1 tại châu Âu, mặt khác lại vô tình làm giảm giá trị cạnh tranh nội địa.

Danh hiệu thứ 14 trong lịch sử và là lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi khẳng định kỷ nguyên vàng của PSG tại Parc des Princes vẫn đang tiếp diễn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, PSG không chỉ ăn mừng chức vô địch, họ đang chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn, nơi Ligue 1 chính là bàn đạp để vươn tới đỉnh cao vinh quang lục địa.