PSSI chưa vội nhập tịch cầu thủ cho HLV John Herdman trước thềm FIFA Series Liên đoàn bóng đá Indonesia ưu tiên để tân HLV John Herdman rà soát lực lượng hiện có thay vì nhập tịch cầu thủ mới trước thềm giải đấu vào tháng 3/2026.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa chính thức xác nhận sẽ không có thêm bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào được bổ sung vào đội hình trong tương lai gần. Quyết định này được đưa ra ngay trước thời điểm tân huấn luyện viên John Herdman có màn ra mắt quan trọng tại giải đấu FIFA Series diễn ra vào tháng 3/2026.

Herdman chuẩn bị có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Indonesia.

Ưu tiên rà soát nguồn lực hiện tại

Ông Arya Sinulingga, thành viên Ủy ban điều hành PSSI, khẳng định quỹ thời gian eo hẹp là rào cản lớn nhất đối với các thủ tục pháp lý. Tính đến tháng 2/2026, việc thực hiện quy trình nhập tịch cho các gương mặt mới được đánh giá là không khả thi để kịp chuẩn bị cho đợt tập trung tháng sau.

Bên cạnh đó, chiến lược của PSSI ở thời điểm này là tạo điều kiện tối đa để HLV John Herdman trực tiếp đánh giá năng lực của các nhân tố đang sẵn có trong tay. Chia sẻ với truyền thông, ông Arya cho biết: "Tôi chưa nhận được thông tin nào về việc này. Bây giờ đã là tháng 2/2026 trong khi giải đấu diễn ra vào tháng 3/2026, thời gian quá gấp gáp để tiến hành nhập tịch. Chắc chắn ông ấy sẽ sử dụng những nhân tố hiện có trước để tìm hiểu họ".

Chuyến tiền trạm tại châu Âu của John Herdman

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi, HLV John Herdman vừa hoàn tất chuyến công tác tại châu Âu. Tại đây, chiến lược gia này đã trực tiếp theo dõi màn trình diễn của các trụ cột gốc Indonesia đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Các gương mặt tiêu biểu được kiểm tra bao gồm Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Dean James (Go Ahead Eagles) và Jay Idzes (Sassuolo).

Mục đích chính của chuyến đi này là đánh giá thực tế thể trạng, phong độ và mức độ hòa nhập của các cầu thủ tại câu lạc bộ chủ quản. Đây là những dữ liệu chuyên môn quan trọng giúp HLV Herdman xây dựng bộ khung chiến thuật cho đội tuyển xứ vạn đảo trong giai đoạn chuyển giao sắp tới.

Triển vọng bổ sung nhân sự trong tương lai

Dù chưa có kế hoạch nhập tịch ngay lập tức, PSSI vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm những gương mặt mới trong tương lai. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào đề xuất chuyên môn từ phía HLV trưởng sau khi ông có cái nhìn toàn diện về đội hình hiện tại qua các trận đấu thực tế.

Nhìn chung, quyết định này cho thấy sự thận trọng của PSSI trong việc xây dựng lực lượng, thay vì ồ ạt nhập tịch như giai đoạn trước. Sự xuất hiện của John Herdman được kỳ vọng sẽ mang lại một hệ thống phân tích chặt chẽ hơn, đảm bảo mọi sự bổ sung đều phải thực sự chất lượng và phù hợp với triết lý chơi bóng của toàn đội.