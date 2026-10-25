PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord: Hai đội chia điểm PSV Eindhoven và Feyenoord cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 25/10/2026 tại Philips Stadion.

PSV Eindhoven 1 - 1 Feyenoord Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PSV Eindhoven tiếp đón Feyenoord.

14' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 72% - 28% Feyenoord, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 0.

18' Thẻ vàng Phút 18': Charles Vanhoutte (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

21' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (1-0) Phút 21': Guus Til (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Lutsharel Geertruida). Tỷ số: 1 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': Mauro Júnior (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

30' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 58% - 42% Feyenoord, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

40' Thẻ vàng Phút 40': Filip Kostić (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thẻ vàng Phút 42': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

43' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 56% - 44% Feyenoord, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Jeremiah St. Juste.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thẻ vàng Phút 52': Kodai Sano (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

54' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-1) Phút 54': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Luciano Valente). Tỷ số: 1 - 1.

55' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 53% - 47% Feyenoord, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 3.

66' Thẻ vàng Phút 66': Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Handball).

67' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 52% - 48% Feyenoord, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 3.

76' Thay người Phút 76' (PSV Eindhoven): Mikkel Bro Hansen vào sân thay Ruben van Bommel.

76' Thay người Phút 76' (PSV Eindhoven): Shuryjano Cornecion vào sân thay Kodai Sano.

78' Thẻ vàng Phút 78': Guus Til (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 52% - 48% Feyenoord, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 3.

83' Thay người Phút 83' (PSV Eindhoven): Dennis Man vào sân thay Esmir Bajraktarević.

89' Thay người Phút 89' (Feyenoord): Jakub Moder vào sân thay Charles Vanhoutte.

89' Thay người Phút 89' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Nacho Ferri.

89' Thay người Phút 89' (Feyenoord): Thijs Kraaijeveld vào sân thay Tsuyoshi Watanabe.

KT Kết thúc: PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:21 25/10/2026

Đội hình chính thức PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 18 F. Kostić 17 Mauro Júnior 24 K. Sano 7 R. van Bommel 20 G. Til 5 I. Perišić 19 Bajraktarevic 1 T. Ernst 26 G. Read 6 J. St. Juste 4 T. Watanabe 35 Mika Màrmol 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente Dự bị PSV Eindhoven 37 A. Bouhamdi 23 M. Hansen 42 S. Cornecion 31 N. Fernandez 6 R. Flamingo 3 Yarek Gasiorowski 27 D. Man 1 N. Olij 35 A. Santos Feyenoord 20 M. Deijl 50 Theodoros Delianidis 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 16 Javi López 7 J. Moder 57 J. Schaken 14 S. Steijn Cập nhật đội hình lúc 20:02 25/10/2026

PSV Eindhoven Thống kê Feyenoord 52% Kiểm soát bóng 48% 18 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 9 6 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Hadj-Moussa Feyenoord 1 bàn G. Til PSV Eindhoven 1 bàn L. Geertruida PSV Eindhoven 1 kiến tạo · điểm 7.51 L. Valente Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 7.38 T. Ernst Feyenoord Điểm 7.81 M. Kovář PSV Eindhoven Điểm 7.61

PSV Eindhoven và Feyenoord cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên trận đấu lúc 20h30 ngày 25/10/2026 tại Philips Stadion tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Feyenoord đang giữ hạng 1 với 23 điểm, còn PSV Eindhoven đứng hạng 3 với 19 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến cuộc chạm trán này mang sức nặng lớn với cả hai bên.

Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách 4 điểm

Feyenoord bước vào trận với lợi thế của đội đầu bảng. Họ hơn PSV Eindhoven 4 điểm, một khoảng cách đủ để tạo áp lực lên chủ nhà nhưng chưa phải là không thể thu hẹp.

Với PSV Eindhoven, đây là cơ hội chạm trán trực tiếp đối thủ ở vị trí dẫn đầu ngay trên sân nhà. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Ngược lại, nếu Feyenoord thắng, khoảng cách sẽ nới rộng lên 7 điểm. Kết quả hòa giữ nguyên chênh lệch 4 điểm.

Phong độ: Feyenoord ổn định hơn, PSV Eindhoven thất thường

Về phong độ, Feyenoord đang nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua đó là trận đấu gần đây nhất, nên họ vẫn có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ngay trước đó.

Trong khi đó, PSV Eindhoven có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn. Đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ thắng ở trận gần nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp, rồi lại thắng một trận và thua một trận.

Bức tranh phong độ vì vậy khá tương phản. Feyenoord có nền tảng kết quả vững vàng với 4 chiến thắng trong 5 trận, còn PSV Eindhoven vừa có chiến thắng gần nhất để lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả chập chờn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về PSV Eindhoven

Lịch sử đối đầu là điểm cộng lớn của đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PSV Eindhoven thắng cả 5, không có trận hòa và Feyenoord chưa thắng lần nào.

Thành tích đó mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho PSV Eindhoven. Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ phản ánh quá khứ. Feyenoord hiện là đội đầu bảng và mang theo phong độ tốt hơn, nên họ có động lực để chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố đối lập sẽ quyết định diễn biến trận đấu. Một bên là lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo của PSV Eindhoven. Bên kia là phong độ tốt và vị trí dẫn đầu của Feyenoord.

PSV Eindhoven cần chiến thắng để áp sát ngôi đầu, nên nhiều khả năng họ sẽ chủ động tạo thế trận trước khán giả nhà. Feyenoord có lợi thế điểm số, nên một kết quả không thua cũng đủ giúp họ giữ vị trí dẫn đầu và duy trì khoảng cách với đối thủ.

Nhận định

Đây là trận đấu có độ cân bằng cao giữa hai tín hiệu đối lập. Feyenoord hơn về phong độ và thứ hạng, còn PSV Eindhoven hơn hẳn về thành tích đối đầu cùng lợi thế sân nhà. Với khoảng cách 4 điểm đang ở giữa hai đội, mỗi quyết định chiến thuật và từng điểm số tại Philips Stadion đều có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PSV Eindhoven · 5 thắng 0 hòa Feyenoord · 0 thắng PSV Eindhoven 3 - 0 Feyenoord PE Feyenoord 2 - 3 PSV Eindhoven PE Feyenoord 2 - 3 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 2 - 0 Feyenoord PE PSV Eindhoven 3 - 0 Feyenoord PE

PSV Eindhoven 5 trận gần nhất T B B T B 9 Trận 6-1-2 T-H-B 27 Ghi (TB 3.0) 12 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất B T T T T 9 Trận 7-2-0 T-H-B 31 Ghi (TB 3.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T 4 Ajax 9 5 3 1 +15 18 T H H T T …

Tình hình lực lượng PSV Eindhoven ✚ S. Mijnans (Red Card) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ P. Wanner (Foot Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ K. Sildillia (Surgery) Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Muscle Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ S. van Persie (Knock) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg)