PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge KV: Club Brugge KV giành chiến thắng
PSV Eindhoven đang cố bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 4 điểm. Club Brugge KV tới Philips Stadion lúc 03:00 ngày 05/11/2026 với 5 trận thắng liên tiếp.
- 0'Trận đấu bắt đầu
PSV Eindhoven tiếp đón Club Brugge KV.
- 12'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: PSV Eindhoven 60% - 40% Club Brugge KV, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 24'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: PSV Eindhoven 59% - 41% Club Brugge KV, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 25'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (0-1)
Phút 25': Nicolo Tresoldi (Club Brugge KV) lập công (kiến tạo: Joaquin Seys). Tỷ số: 0 - 1.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': Carlos Forbs (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thay người
Phút 36' (Club Brugge KV): Félix Lemaréchal vào sân thay Jan Virgili Tenas.
- 36'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: PSV Eindhoven 55% - 45% Club Brugge KV, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: PSV Eindhoven 51% - 49% Club Brugge KV, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 5.
- 54'BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (1-1)
Phút 54': Kodai Sano (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: PSV Eindhoven 55% - 45% Club Brugge KV, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 6.
- 65'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (1-2)
Phút 65': Carlos Forbs (Club Brugge KV) lập công (kiến tạo: Joaquin Seys). Tỷ số: 1 - 2.
- 69'Thay người
Phút 69' (PSV Eindhoven): Ricardo Pepi vào sân thay Ruben van Bommel.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Hugo Vetlesen (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: PSV Eindhoven 59% - 41% Club Brugge KV, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 7 - 4; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 6.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Jorne Spileers (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thay người
Phút 81' (Club Brugge KV): Romeo Vermant vào sân thay Nicolo Tresoldi.
- 81'Thay người
Phút 81' (Club Brugge KV): Mamadou Diakhon vào sân thay Hugo Vetlesen.
- 84'Thay người
Phút 84' (PSV Eindhoven): Esmir Bajraktarević vào sân thay Filip Kostić.
- 86'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: PSV Eindhoven 61% - 39% Club Brugge KV, dứt điểm 23 - 10 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 7 - 5; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 6.
- 87'Thay người
Phút 87' (Club Brugge KV): Hugo Siquet vào sân thay Carlos Forbs.
- 90'Thay người
Phút 90' (PSV Eindhoven): Mikkel Bro Hansen vào sân thay Sven Mijnans.
- KTKết thúc: PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge KV
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 04:55 05/11/2026
PSV Eindhoven đang cố bám sát nhóm dự cúp châu lục, dù hiện đứng hạng 21 với 4 điểm. Trận tiếp đón Club Brugge KV trên sân Philips Stadion lúc 03:00 ngày 05/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
PSV Eindhoven cần điểm số để bám đuổi
Với 4 điểm, PSV Eindhoven đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu trên sân nhà lúc này đều quan trọng nếu họ muốn đến gần hơn với nhóm dẫn đầu.
Khoảng cách với đối thủ không lớn. Club Brugge KV đứng hạng 13 với 6 điểm, hơn PSV Eindhoven 2 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách hoặc vượt qua đối thủ.
Club Brugge KV mang theo mạch thắng
Điểm sáng lớn nhất của đội khách là phong độ. Club Brugge KV đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự tự tin và tính ổn định của họ trước chuyến làm khách này.
Chuỗi thắng này cũng giúp Club Brugge KV cầm chắc vị trí ở khu vực giữa bảng. Nếu duy trì được phong độ, họ có thể kéo giãn khoảng cách với PSV Eindhoven.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Một bên cần điểm để bám đuổi nhóm trên, bên còn lại muốn nối dài mạch thắng. Vì thế, cách PSV Eindhoven tận dụng lợi thế sân nhà có thể quyết định diễn biến trận đấu.
Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu để sớm có điểm số. Ngược lại, Club Brugge KV sẽ dựa vào sự tự tin từ chuỗi 5 trận thắng để giữ nhịp độ và tìm cơ hội trên hành trình làm khách.
Nhận định
Trên bảng xếp hạng, Club Brugge KV đang có lợi thế về điểm số và phong độ. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 2 điểm khiến trận đấu còn nhiều ẩn số. Nếu PSV Eindhoven biết tận dụng sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm chậm lại mạch thắng của đối thủ và cải thiện vị trí của mình.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)