PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen: PSV Eindhoven giành chiến thắng Tiếp đón Heerenveen lúc 01:00 ngày 10/10/2026, PSV Eindhoven quyết tâm tận dụng phong độ ấn tượng trên sân Philips Stadion để thu hẹp cách biệt với ngôi đầu.

PSV Eindhoven 2 - 0 Heerenveen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PSV Eindhoven tiếp đón Heerenveen.

13' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 70% - 30% Heerenveen, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

25' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 59% - 41% Heerenveen, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 3 - 0.

29' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (1-0) Phút 29': Guus Til (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 57% - 43% Heerenveen, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 3 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Armando Obispo (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 60% - 40% Heerenveen, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 4 - 0.

60' Thẻ vàng Phút 60': marcus linday (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Dissent).

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 57% - 43% Heerenveen, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 4 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Maxence Rivera.

64' Thay người Phút 64' (Heerenveen): Ringo Meerveld vào sân thay Levi Smans.

65' Thay người Phút 65' (PSV Eindhoven): Ivan Perišić vào sân thay Esmir Bajraktarević.

65' Thay người Phút 65' (PSV Eindhoven): Filip Kostić vào sân thay Noah Fernandez.

65' Thay người Phút 65' (PSV Eindhoven): Yarek Gasiorowski vào sân thay Armando Obispo.

68' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (2-0) Phút 68': marcus linday (Heerenveen) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

74' Thẻ vàng Phút 74': Sam Kersten (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Heerenveen): Mats Egbring vào sân thay Oliver Johansen Braude.

75' Thay người Phút 75' (Heerenveen): Lanroy Machine vào sân thay Dylan Vente.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 55% - 45% Heerenveen, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 5 - 0.

83' Thay người Phút 83' (PSV Eindhoven): Shuryjano Cornecion vào sân thay Mauro Júnior.

83' Thay người Phút 83' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Ruben van Bommel.

83' Thay người Phút 83' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Nolhan courtens.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PSV Eindhoven 54% - 46% Heerenveen, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 19 - 8, cứu thua 5 - 0.

KT Kết thúc: PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 10/10/2026

Đội hình chính thức PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman 32 M. Kovář 8 S. Dest 6 R. Flamingo 4 A. Obispo 17 Mauro Júnior 24 K. Sano 31 N. Fernandez 19 Bajraktarevic 20 G. Til 7 R. van Bommel 21 S. Mijnans 22 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 16 M. Linday 14 L. Smans 20 J. Trenskow 36 N. Courtens 7 M. Rivera 9 D. Vente Dự bị PSV Eindhoven 37 A. Bouhamdi 23 M. Hansen 42 S. Cornecion 3 Yarek Gasiorowski 2 L. Geertruida 18 F. Kostić 27 D. Man 41 Khadim Ngom 1 N. Olij Heerenveen 15 M. Egbring 21 M. Farji 2 M. Hilgers 29 L. Machine 10 R. Meerveld 44 A. Noppert 11 L. Oyen 28 H. Petrov 41 J. Scholten Cập nhật đội hình lúc 00:33 10/10/2026

PSV Eindhoven Thống kê Heerenveen 54% Kiểm soát bóng 46% 15 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 6 19 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật G. Til PSV Eindhoven 1 bàn M. Kovář PSV Eindhoven Điểm 8.14 R. Flamingo PSV Eindhoven Điểm 7.5 S. Dest PSV Eindhoven Điểm 7.43 K. Sano PSV Eindhoven Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa PSV Eindhoven và Heerenveen diễn ra lúc 01:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Philips Stadion mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Với việc đang đứng ở vị trí thứ 3 cùng 16 điểm, PSV Eindhoven đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục gây sức ép và bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Heerenveen hành quân đến sân khách với vị trí thứ 10 cùng 9 điểm, mang theo nhiều âu lo về phong độ thiếu ổn định trong thời gian gần đây.

Khát khao bám đuổi ngôi đầu của PSV Eindhoven

Mục tiêu số một của PSV Eindhoven trong màn chạm trán này không gì khác ngoài trọn vẹn điểm số để duy trì áp lực trong cuộc đua ngôi đầu. Sở hữu 16 điểm sau những vòng đấu đã qua, đoàn quân áo sọc đỏ trắng đang tạo ra sự bám đuổi quyết liệt với các đối thủ xếp trên. Được thi đấu trên thảm cỏ quen thuộc Philips Stadion càng tiếp thêm nguồn năng lượng để đội bóng này triển khai thế trận tấn công áp đặt ngay từ những phút đầu.

Phong độ của PSV Eindhoven ở giai đoạn gần đây cũng đem lại niềm tin lớn cho người hâm mộ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Philips Stadion đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, 4 thắng lợi này đều diễn ra liên tiếp ở những lần ra sân vừa qua, phản ánh tính liên tục và hiệu quả cao trong cách tổ chức lối chơi. Khả năng làm chủ nhịp độ cùng sự sắc bén trên hàng công giúp PSV Eindhoven luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương.

Nỗi lo phong độ của Heerenveen

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Heerenveen đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy nhọc nhằn. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 9 điểm, kém chính PSV Eindhoven tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này thể hiện rõ sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu cũng như sự ổn định trong giai đoạn vừa qua.

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, Heerenveen chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, trong khi phải nhận 2 trận hòa và 2 thất bại. Trận đấu gần nhất của họ cũng khép lại bằng một thất bại, kéo dài cảm giác bất an trong lối chơi. Hàng thủ chưa đem lại sự an tâm tuyệt đối trong khi hàng công thiếu đi những pha phối hợp đột biến khiến Heerenveen thường xuyên đánh mất quyền kiểm soát thế trận trước các đối thủ có tổ chức tốt.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cũng ủng hộ mạnh mẽ một kịch bản thuận lợi dành cho PSV Eindhoven. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, PSV Eindhoven áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Heerenveen, không có bất kỳ trận hòa nào xuất hiện giữa đôi bên.

Sự vượt trội này không chỉ đến từ chất lượng nhân sự mà còn xuất phát từ bản lĩnh thi đấu vượt trội của PSV Eindhoven trong những thời khắc quan trọng. Đối với Heerenveen, ký ức về những thất bại liên tiếp trước đối thủ là rào cản tâm lý không nhỏ, nhất là khi họ phải bước ra sân cỏ Philips Stadion dưới áp lực khổng lồ từ khán đài.

Cục diện chiến thuật và xu hướng trận đấu

Bước vào cuộc đọ sức này, PSV Eindhoven nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát tuyến giữa và tổ chức vây hãm khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việc duy trì cự ly đội hình hợp lý cùng những pha luân chuyển bóng nhanh sang hai biên sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà bẻ gãy khối phòng ngự của đội khách.

Về phía Heerenveen, lựa chọn khả dĩ nhất là lùi sâu phòng ngự, thiết lập nhiều lớp bảo vệ trước vòng cấm và trông chờ vào những pha phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, nếu không duy trì được sự tập trung tối đa, đội khách sẽ rất khó đứng vững trước sức ép liên hồi từ hàng công thăng hoa của PSV Eindhoven. Với mọi ưu thế từ điểm tựa sân nhà, vị trí trên bảng xếp hạng cho đến chuỗi trận toàn thắng gần đây, PSV Eindhoven đang nắm trọn lợi thế để hiện thực hóa tham vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PSV Eindhoven · 4 thắng 0 hòa Heerenveen · 1 thắng PSV Eindhoven 3 - 1 Heerenveen PE PSV Eindhoven 4 - 1 Heerenveen PE Heerenveen 0 - 2 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 2 - 1 Heerenveen PE Heerenveen 1 - 0 PSV Eindhoven HEE

PSV Eindhoven 5 trận gần nhất B T H T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 24 Ghi (TB 3.4) 10 Thủng lưới Heerenveen 5 trận gần nhất T H B H B 7 Trận 2-3-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 7 6 1 0 +12 19 T H T T T 2 Feyenoord 7 5 2 0 +18 17 T T T H T 3 PSV Eindhoven 7 5 1 1 +14 16 B T T T T 4 Twente 7 5 1 1 +8 16 T T T H T … 9 GO Ahead Eagles 7 2 4 1 +2 10 H H H B T 10 Heerenveen 7 2 3 2 +2 9 T H B H B 11 NEC Nijmegen 7 2 2 3 -1 8 H B H B T …

Tình hình lực lượng PSV Eindhoven ✚ L. Geertruida (Knock) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Surgery) Heerenveen ✚ M. Egbring (Ankle Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ D. Proper (Hamstring Injury) ✚ M. Egbring (Ankle Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ D. Proper (Hamstring Injury)