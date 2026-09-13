PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam: PSV Eindhoven giành chiến thắng PSV Eindhoven bước vào màn so tài với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 13 điểm, nắm trọn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Sparta Rotterdam trên sân nhà.

PSV Eindhoven 4 - 1 Sparta Rotterdam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PSV Eindhoven tiếp đón Sparta Rotterdam.

12' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 90% - 10% Sparta Rotterdam, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (0-1) Phút 15': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Bas Kuipers). Tỷ số: 0 - 1.

23' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (1-1) Phút 23': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Esmir Bajraktarević). Tỷ số: 1 - 1.

24' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 88% - 12% Sparta Rotterdam, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 3); việt vị 2 - 0, cứu thua 2 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Bruno Martins Indi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

36' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 83% - 17% Sparta Rotterdam, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 1.

39' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (2-1) Phút 39': Kodai Sano (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Esmir Bajraktarević). Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 82% - 18% Sparta Rotterdam, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 2.

60' Thay người Phút 60' (PSV Eindhoven): Ivan Perišić vào sân thay Esmir Bajraktarević.

60' Thay người Phút 60' (PSV Eindhoven): Ricardo Pepi vào sân thay Guus Til.

60' Thay người Phút 60' (PSV Eindhoven): Ruben van Bommel vào sân thay Amir Bouhamdi.

63' Thay người Phút 63' (Sparta Rotterdam): Teo Quintero León vào sân thay Casper Terho.

63' Thay người Phút 63' (Sparta Rotterdam): Isaac Achmed Koroma Junior Babadi vào sân thay Julian Baas.

63' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 77% - 23% Sparta Rotterdam, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 3.

74' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (3-1) Phút 74': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

75' Thẻ vàng Phút 75': Armando Obispo (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (PSV Eindhoven): Noah Fernandez vào sân thay Paul Wanner.

77' Thay người Phút 77' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Milan Zonneveld.

77' Thay người Phút 77' (Sparta Rotterdam): Robin van Cruijsen vào sân thay Mitchell Van Bergen.

77' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 78% - 22% Sparta Rotterdam, dứt điểm 22 - 10 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 4 - 5.

82' Thay người Phút 82' (Sparta Rotterdam): Joel Ideho vào sân thay Bruno Martins Indi.

88' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (4-1) Phút 88': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Lutsharel Geertruida). Tỷ số: 4 - 1.

89' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 76% - 24% Sparta Rotterdam, dứt điểm 24 - 11 (trúng đích 9 - 7), phạt góc 7 - 5; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 5 - 6.

90' Thay người Phút 90' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Sven Mijnans.

KT Kết thúc: PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 02:52 14/09/2026

Đội hình chính thức PSV Eindhoven Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Bosz Sparta Rotterdam Sơ đồ 3-4-3 · HLV R. Meijer 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 17 Mauro Júnior 10 P. Wanner 20 G. Til 24 K. Sano 19 Bajraktarevic 21 S. Mijnans 37 A. Bouhamdi 1 M. Brouwer 3 M. Young 6 N. Verschuren 4 Martins Indi 2 L. Martes 8 J. Baas 10 Cedric Hatenboer 5 B. Kuipers 7 C. Terho 9 M. Zonneveld 11 M. van Bergen Dự bị PSV Eindhoven 6 R. Flamingo 31 N. Fernandez 1 N. Olij 9 R. Pepi 5 I. Perišić 38 F. Merién 27 D. Man 35 A. Santos 18 F. Kostić Sparta Rotterdam 15 G. Vianello 17 Robin van Cruijsen 18 J. Toornstra 16 A. Roaldsøy 12 B. Reith 14 Teo Quintero 19 Andrej Kostić 22 Joel Ideho 20 F. Bednarek Cập nhật đội hình lúc 00:35 14/09/2026

PSV Eindhoven Thống kê Sparta Rotterdam 76% Kiểm soát bóng 24% 27 Dứt điểm 10 10 Trúng đích 6 9 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 3 4 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật S. Mijnans PSV Eindhoven 3 bàn K. Sano PSV Eindhoven 1 bàn M. Zonneveld Sparta Rotterdam 1 bàn Bajraktarevic PSV Eindhoven 2 kiến tạo · điểm 8.33 L. Geertruida PSV Eindhoven 1 kiến tạo · điểm 7.19 B. Kuipers Sparta Rotterdam 1 kiến tạo · điểm 6.5

Trận so tài giữa PSV Eindhoven và Sparta Rotterdam diễn ra vào lúc 01:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Philips Stadion. Hiện tại, PSV Eindhoven đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, qua đó đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Phong độ và tương quan thứ hạng giữa hai câu lạc bộ

PSV Eindhoven thể hiện phong độ thi đấu rất ổn định khi giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Chuỗi trận ấn tượng này giúp đội chủ sân Philips Stadion tích lũy 13 điểm, giữ vững vị trí thứ 2 và tạo áp lực trực tiếp lên cuộc đua vị trí số một.

Ở chiều ngược lại, Sparta Rotterdam đang xếp ở vị trí thứ 11 với 5 điểm. Đội khách trải qua chuỗi phong độ thiếu ổn định khi chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Cách biệt về điểm số phản ánh rõ phong độ trái ngược giữa hai đội trước màn đối đầu trực tiếp.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, PSV Eindhoven toàn thắng cả 5 trận, không để Sparta Rotterdam có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ cùng lợi thế sân bãi tiếp tục mang lại sự tự tin lớn cho PSV Eindhoven. Trong khi đó, Sparta Rotterdam đứng trước thử thách nặng nề khi phải tìm cách hóa giải sức ép từ đối thủ mà họ chưa từng giành điểm trong 5 lần so tài gần đây.

Cục diện thi đấu tại sân vận động Philips Stadion

Với mục tiêu rõ ràng là bám đuổi ngôi đầu bảng, PSV Eindhoven được đánh giá nắm thế chủ động nhờ phong độ vượt trội và điểm tựa sân nhà. Đối với Sparta Rotterdam, việc đối diện với đội nhì bảng đang có phong độ cao đòi hỏi họ phải tập trung tối đa để hạn chế áp lực dồn dập từ phía đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PSV Eindhoven · 5 thắng 0 hòa Sparta Rotterdam · 0 thắng Sparta Rotterdam 0 - 2 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 6 - 1 Sparta Rotterdam PE Sparta Rotterdam 1 - 3 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 2 - 1 Sparta Rotterdam PE PSV Eindhoven 4 - 2 Sparta Rotterdam PE

PSV Eindhoven 5 trận gần nhất H T T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 18 Ghi (TB 3.6) 6 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất H B H T B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T … 10 NEC Nijmegen 6 2 1 3 -1 7 B H B T T 11 Sparta Rotterdam 5 1 2 2 0 5 H B H T B 12 Heerenveen 5 1 2 2 -2 5 B H B H T …

Tình hình lực lượng PSV Eindhoven ✚ M. Bro Hansen (Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ A. Plea (Injury) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Injury) ✚ M. Bro Hansen (Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) Sparta Rotterdam ✚ R. van Cruijsen (Injury) ✚ R. van Cruijsen (Injury)