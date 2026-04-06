PSV Eindhoven vô địch sớm nhất lịch sử Eredivisie: Bi kịch của gã khổng lồ Ajax PSV Eindhoven chính thức đăng quang giải vô địch quốc gia Hà Lan sớm 5 vòng đấu với kỷ lục điểm số, trong khi đại kình địch Ajax Amsterdam đang lún sâu vào khủng hoảng khi văng khỏi top 4.

Bản đồ bóng đá Hà Lan (Eredivisie) mùa này đang chứng kiến một sự phân cực khắc nghiệt. Trong khi PSV Eindhoven chễm chệ trên đỉnh vinh quang với sức mạnh tuyệt đối, Ajax Amsterdam - đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu - đã chính thức biến mất khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu.

Sự thống trị tuyệt đối và kỷ lục lịch sử của PSV Eindhoven

Trong dịp lễ Phục sinh, đoàn quân của huấn luyện viên Peter Bosz đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá Hà Lan. PSV Eindhoven đăng quang sớm 5 vòng đấu sau khi đội xếp thứ hai là Feyenoord bị Volendam cầm hòa. Với 71 điểm hiện có, PSV đã tạo ra khoảng cách 17 điểm không thể san lấp với nhóm bám đuổi.

Đây không chỉ là chức vô địch thứ 27 trong lịch sử câu lạc bộ, mà còn là cột mốc vĩ đại khi họ phá vỡ kỷ lục vô địch sớm nhất lịch sử Eredivisie do chính mình thiết lập vào năm 1978. Sự thống trị của PSV mùa này mang đậm dấu ấn của một cỗ máy chiến thắng hoàn hảo với 14 trận thắng liên tiếp trên sân khách – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Những cá nhân như chân sút chủ lực Ismael Saibari (14 bàn), cựu binh Ivan Perisic, Dennis Man và chuyên gia kiến tạo Joey Veerman đã biến phần còn lại của giải đấu thành những khán giả bất đắc dĩ trong cuộc đua song mã vốn dĩ đã kết thúc từ sớm.

Ajax Amsterdam và thực tại tàn nhẫn

Trái ngược hoàn toàn với không khí lễ hội tại Eindhoven, Amsterdam đang bao trùm bởi sự u ám. Việc Ajax bị văng khỏi top 4 là hệ quả tất yếu sau thất bại 1-2 trước FC Twente ngay trên thánh địa Johan Cruyff. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Oscar Garcia đang thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và thiếu sức sống.

Dù tiền đạo Wout Weghorst đã giải cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 10 bằng pha lập công ở phút 32, nhưng chừng đó là không đủ để bù đắp cho sự hời hợt của hệ thống phòng ngự. Ajax thi đấu thiếu tự tin, liên tục mắc sai lầm và bế tắc trong việc triển khai bóng ngay cả trong những phút bù giờ cuối cùng.

Khoảng cách mênh mông 23 điểm

Thất bại này khiến Ajax mất vị trí thứ 4 vào tay chính đối thủ FC Twente (48 so với 50 điểm). Khoảng cách giữa họ và tân vương PSV Eindhoven hiện đã lên tới 23 điểm. Con số này không đơn thuần là số liệu thống kê, nó phản ánh sự chênh lệch toàn diện về cả phong độ lẫn định hướng phát triển giữa hai thế lực hàng đầu.

Thay vì mơ về ngôi vương, mục tiêu thực tế nhất của Ajax lúc này chỉ là nỗ lực giành vé dự UEFA Champions League mùa tới – một thử thách vốn cũng đang trở nên vô cùng gian nan. Trong ngày PSV nâng cúp và ghi tên mình vào lịch sử, gã khổng lồ áo trắng Amsterdam đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái sâu rộng và mất phương hướng trầm trọng.