PV GAS đảm bảo nguồn cung LNG và LPG dù giá thị trường thế giới tăng 50% Trong tháng 3/2026, PV GAS đã thu xếp thành công 140.000 tấn LNG và tăng 5% sản lượng khí nội địa nhằm ứng phó với rủi ro đứt gãy cung ứng từ khu vực Trung Đông.

PV GAS cho biết đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó trước những biến động địa chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông. Tính riêng trong tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã nhập khẩu thành công hai chuyến tàu LNG với tổng khối lượng khoảng 140.000 tấn nhằm đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện và công nghiệp, bất chấp việc giá LNG thế giới đã tăng khoảng 50% so với thời điểm trước xung đột.

Chiến lược nhập khẩu LNG và dự trữ năng lượng

Theo báo cáo từ PV GAS, hai chuyến hàng LNG (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) được nhập khẩu từ Qatar và khu vực Đông Nam Á với mức giá cạnh tranh. Hiện tại, lượng tồn kho khả dụng của đơn vị đạt khoảng 15.000 tấn LNG, đủ khả năng duy trì cung cấp khí phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026. Doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba để củng cố nguồn cung trong nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh việc nhập khẩu, PV GAS bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để huy động tối đa sản lượng khai thác dầu khí trong nước. Điều này không chỉ giúp ổn định nguồn nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu mà còn hỗ trợ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất điện quốc gia.

Ứng phó rủi ro đứt gãy cung ứng LPG từ Trung Đông

Thị trường LPG tại Việt Nam hiện phụ thuộc khoảng 70% vào nguồn cung nhập khẩu từ Trung Đông. Xung đột vũ trang tại khu vực này đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, được xem là trường hợp bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung khí nội địa. Để giải quyết thách thức này, PV GAS đã đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông và cân đối sản lượng xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã quyết định tăng lượng LPG sản xuất nội địa tại hai nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau. Giải pháp này phù hợp với lộ trình tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ, với dự kiến sản lượng khí cung cấp cho thị trường sẽ tăng thêm 5%.

PV GAS đã chủ động tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ - Ảnh: VGP/Lê Thanh

Giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng

Song song với việc đảm bảo nguồn cung vật lý, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp đã triển khai từ năm 2023. Mô hình này cho phép khách hàng công nghiệp linh hoạt chuyển đổi hoặc sử dụng thay thế giữa khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG và LPG tùy theo tình hình thị trường và nhu cầu thực tế.

Với các giải pháp kịp thời về cả nguồn cung nhập khẩu và sản xuất nội địa, PV GAS khẳng định nỗ lực đảm bảo khả năng cung ứng năng lượng cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và giai đoạn tiếp theo của năm 2026, góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia trước các biến động toàn cầu.