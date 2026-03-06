PV GAS đảm bảo nguồn cung LNG và LPG trong bối cảnh giá khí thế giới tăng 50% Trong tháng 3/2026, PV GAS đã thu xếp thành công 140.000 tấn LNG và triển khai các giải pháp gia tăng sản lượng nội địa nhằm ứng phó với biến động tại Trung Đông.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa thông báo các phương án đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt khoảng 50%. Doanh nghiệp đã chủ động thu xếp nguồn cung nhập khẩu song song với việc đẩy mạnh sản xuất nội địa để phục vụ nhu cầu điện và công nghiệp.

Chủ động nguồn cung LNG nhập khẩu và dự trữ

Trong tháng 3/2026, PV GAS đã nhập khẩu thành công 2 chuyến tàu LNG với tổng khối lượng khoảng 140.000 tấn. Các lô hàng này được thu xếp từ Qatar và Đông Nam Á với mức giá cạnh tranh trước khi thị trường có những biến động mạnh. Hiện tại, lượng tồn kho khả dụng của đơn vị đạt khoảng 15.000 tấn LNG, đảm bảo đủ khí phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.

Theo kế hoạch, PV GAS sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba trong nửa đầu năm 2026. Đơn vị đang bám sát chỉ đạo từ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để huy động tối đa sản lượng khai thác trong nước, giảm bớt áp lực từ thị trường quốc tế.

Ứng phó rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng LPG từ Trung Đông

Thị trường LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn khi khoảng 70% sản lượng nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Đông. Xung đột tại khu vực này đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, được xem là tình huống bất khả kháng theo thông lệ quốc tế.

Để bù đắp thiếu hụt, PV GAS triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn hàng ngoài khu vực Trung Đông và tối ưu hóa năng suất tại các cơ sở trong nước. Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến tăng 5% sản lượng khí cung cấp cho thị trường thông qua việc đẩy mạnh vận hành tại các nhà máy xử lý khí trọng điểm.

PV GAS đã chủ động tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ. Ảnh: VGP/Lê Thanh

Bên cạnh đó, mô hình giải pháp năng lượng tích hợp tiếp tục được tận dụng để hỗ trợ khách hàng. Các doanh nghiệp có thể linh hoạt chuyển đổi giữa khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG thay thế cho LPG khi nguồn cung biến động, giúp duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong thời gian tới.