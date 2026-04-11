PVF-CAND chạm trán Công an Hà Nội: Thử thách cực đại tại derby ngành Công an Vòng 18 V.League 2025/26 chứng kiến màn so tài giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND trong bối cảnh hai đội đang đứng ở hai đầu trái ngược trên bảng xếp hạng.

Trận derby đặc biệt giữa PVF-CAND và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 18 V.League 2025/26 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/4 trên sân vận động PVF. Đây là thời điểm nhạy cảm khi cả hai đội bóng cùng ngành đều đang chịu áp lực lớn về mặt thành tích, dù mục tiêu theo đuổi hoàn toàn khác biệt.

Sự tương phản về phong độ và vị thế

Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh áp đảo trong cuộc đua giành ngôi vương. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Đà Nẵng, qua đó duy trì khoảng cách 6 điểm an toàn với đội xếp thứ hai là Viettel. Với dàn nhân sự có chiều sâu, đội bóng này đang hướng tới mục tiêu kết thúc sớm cuộc đua vô địch.

Công an Hà Nội đang băng băng về đích tại V-League.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, chủ nhà PVF-CAND lại đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng. Kể từ khi ông Trần Tiến Đại tiếp quản ghế nóng, đội bóng vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 trận liên tiếp (2 thua, 1 hòa). Dù vừa giành được 1 điểm trước Becamex TP.HCM, nỗ lực này vẫn chưa đủ để giúp họ thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tình hình lực lượng và những tổn thất quan trọng

Cả hai chiến lược gia đều phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước trận cầu đinh này. Phía PVF-CAND chắc chắn thiếu vắng tiền đạo chủ lực Mahmoud do chấn thương lật cổ chân nghiêm trọng, khiến hàng công vốn đã mỏng nay càng thêm khó khăn.

Trong khi đó, CAHN cũng không có sự phục vụ của bộ ba trụ cột Quang Hải, Alan và Leo Artur vì các lý do chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình cho phép HLV Polking tự tin với những phương án thay thế chất lượng như Đình Bắc hay Stefan Mauk để duy trì hỏa lực tấn công.

Đội hình dự kiến của hai đội

PVF-CAND (4-2-3-1) CAHN (4-3-3) Minh Long Nguyễn Filip Turci, Lý Đức, Vũ Tín, Anh Quân Đình Trọng, Adou Minh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh Bá Đạt, David Minh Phúc, Văn Toản, Văn Đô Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Samson, Mpande Thành Long, Đình Bắc, Stefan Mauk

Toan tính chiến thuật và điểm nóng trên sân

HLV Trần Tiến Đại nhiều khả năng sẽ chỉ đạo PVF-CAND chơi với khối đội hình thấp, ưu tiên phong tỏa không gian trung lộ để hạn chế khả năng kiểm soát bóng của CAHN. Hy vọng của đội chủ nhà đặt cả vào kinh nghiệm của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và tốc độ của Thanh Nhàn trong các tình huống phản công nhanh.

PVF-CAND đang chơi không tốt dưới thời ông Trần Tiến Đại.

Ngược lại, triết lý của HLV Mano Polking vẫn là tấn công áp đặt. Điểm nóng đáng chú ý nhất sẽ nằm ở hành lang cánh trái của CAHN với sự xuất hiện của Jason Pendant Quang Vinh. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hậu vệ Việt kiều này và Thanh Nhàn sẽ quyết định lớn đến khả năng xuyên phá của đội khách.

Dù PVF-CAND đang ở thế dựa chân tường và dự kiến sẽ chơi với hơn 100% khả năng, sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc vẫn nghiêng hẳn về phía đội bóng đàn anh. Một chiến thắng sát nút cho CAHN là kịch bản được nhiều chuyên gia dự báo.

Dự đoán kết quả: PVF-CAND 1-2 CAHN