PVF-CAND chạm trán Hà Nội FC tại V-League: Cuộc chiến sinh tử vì mục tiêu trụ hạng Trận đấu tại vòng 23 V-League 2025/26 chứng kiến nỗ lực thoát hiểm của PVF-CAND trước một Hà Nội FC đang chịu tổn thất nặng nề về lực lượng ở khu vực trung tuyến.

Cuộc đối đầu tại vòng 23 V-League 2025/26 giữa PVF-CAND và Hà Nội FC mang ý nghĩa quyết định đối với số phận của đội chủ nhà. Đứng trước lằn ranh sinh tử, thầy trò HLV Trần Tiến Đại buộc phải tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

PVF-CAND bước vào trận đấu này sau khi thắp lại hy vọng bằng chiến thắng quan trọng trên sân của HAGL tại tỉnh Gia Lai. Ba điểm quý giá giúp đội bóng giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn. Tuy nhiên, việc Đà Nẵng cầm hòa CA TPHCM ở trận đấu sớm đã đẩy PVF-CAND trở lại vị trí cuối bảng do kém chỉ số phụ. Với lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, mỗi phút giây trên sân vận động PVF sắp tới đều mang tính chất của một trận chung kết.

PVF-CAND vẫn đang nỗ lực đua trụ hạng. Ảnh: CLB PVF-CAND.

Hà Nội FC và bài toán nhân sự nơi tuyến giữa

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn khó khăn. Thất bại trước Thanh Hóa không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ ấn tượng mà còn khiến đội bóng của HLV Harry Kewell văng khỏi top 3. Áp lực phải thắng để trở lại đường đua huy chương đang đè nặng lên vai các cầu thủ khách.

Đáng chú ý, Hà Nội FC sẽ hành quân đến tỉnh Hưng Yên mà không có sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng là Hoàng Hên và Hai Long do án treo giò. Đây là tổn thất cực lớn đối với hệ thống luân chuyển bóng và khả năng kiểm soát nhịp độ của đội bóng thủ đô. Sự thiếu vắng này buộc HLV Kewell phải có những điều chỉnh chiến thuật mang tính đột phá.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trên sân

Về mặt lực lượng, PVF-CAND đang chiếm ưu thế khi sở hữu đội hình mạnh nhất. Lối chơi phòng ngự phản công dựa trên sự càn lướt của Mpande và tốc độ của Thanh Nhàn dự kiến sẽ là vũ khí chính để đối đầu với Hà Nội FC. Tuyến tiền vệ với sự góp mặt của Văn Thuận và Bá Đạt sẽ đóng vai trò đánh chặn, phá lối chơi của đối thủ ngay từ khu vực giữa sân.

Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ chuyển hướng tấn công sang hai hành lang cánh với sự cơ động của Xuân Mạnh và Tuấn Hải khi trung lộ bị suy yếu. Tuy nhiên, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Nguyễn Văn Quyết. Trong bối cảnh đội bóng thiếu hụt nhân sự, vai trò dẫn dắt và khả năng gây đột biến của lão tướng này chính là chìa khóa để Hà Nội vượt khó.

Nguyễn Văn Quyết là niềm hy vọng trên hàng công của Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Đội hình dự kiến

Vị trí PVF-CAND (4-2-3-1) Hà Nội FC (4-3-3) Thủ môn Minh Long Văn Chuẩn Hậu vệ Vũ Tín, Lý Đức, Lucas Henrique, Anh Quân Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Công Nhật Tiền vệ Văn Thuận, Bá Đạt, Xuân Bắc, Thanh Nhàn Hùng Dũng, Văn Toàn, Xuân Tú Tiền đạo Mahmoud, Mpande Tuấn Hải, Fisher, Văn Quyết

Dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, nhưng trong bối cảnh bị dồn vào thế chân tường, PVF-CAND hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Một thế trận chặt chẽ và kịch tính đến những phút cuối cùng là điều giới chuyên môn dự đoán cho trận cầu sinh tử này.