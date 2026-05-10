PVF-CAND đánh bại HAGL 2-1 ngay tại sân Pleiku để nhen nhóm hy vọng trụ hạng V-League Dù phải làm khách, PVF-CAND đã trình diễn lối chơi tấn công rực lửa để giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước HAGL, qua đó thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua trụ hạng.

Trong trận cầu mang tính chất "sinh tử" đối với hy vọng ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam, PVF-CAND đã tạo nên một cơn địa chấn ngay tại sân Pleiku. Đối đầu với chủ nhà HAGL, đội khách không chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu mà chủ động dâng cao, áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm cơ hội sống còn.

Thế trận áp đảo của đội khách

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với những vòng đấu trước. Sự cơ động của Thanh Nhàn và Vũ Tín bên hành lang cánh trái liên tục khoét sâu vào hệ thống phòng ngự của đội bóng phố Núi. Sức ép nghẹt thở được duy trì liên tục khiến hàng thủ HAGL bộc lộ nhiều khoảng trống.

Phút thứ 3, Thanh Nhàn suýt chút nữa đã mở tỷ số sau pha xử lý loại bỏ thủ môn Phước Sang, nhưng bóng lại đi dội cột dọc. HAGL cũng có lời đáp trả ở phút 12 khi Duy Tâm thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ của đội khách, báo hiệu một hiệp đấu đầy kịch tính.

Sự tỏa sáng của các ngoại binh và tân binh

Thế bế tắc được khai thông ở phút 29 sau một pha dàn xếp tấn công sắc nét bên cánh trái. Ngoại binh Mahmoud bật cao đánh đầu cận thành tung lưới HAGL. Dù tổ trọng tài cần thời gian check VAR để kiểm tra lỗi việt vị, bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận trong sự vỡ òa của ban huấn luyện PVF-CAND.

Tiếp đà hưng phấn, đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 41. Tận dụng sai lầm sơ đẳng của thủ môn Phước Sang khi bắt bóng không dính từ một pha dứt điểm tầm xa, Lý Đức đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Đáng chú ý, Lý Đức là bản hợp đồng quan trọng vừa chuyển đến từ CLB CAHN vào tháng 2/2026 và ngay lập tức chứng minh giá trị trong cuộc chiến trụ hạng.

Nỗ lực của HAGL và bản lĩnh phòng ngự

Trước khi hiệp một khép lại, HAGL nhen nhóm lại hy vọng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Conceicao ở phút 45+3. Từ đường chuyền dọn cỗ của Ngọc Lâm, tiền đạo này khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu trở nên toan tính hơn. HLV Lê Quang Trãi thúc giục các học trò đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng hệ thống phòng ngự của PVF-CAND đã chơi cực kỳ tập trung. Tốc độ trận đấu trong 15 phút đầu hiệp hai bị kéo xuống thấp do lối chơi thực dụng của đội khách.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, HAGL tỏ ra bế tắc trước khối đội hình lùi sâu của đối phương. Ngược lại, PVF-CAND vẫn sở hữu những pha phản công sắc lẹm. Phút 64, Mpande suýt chút nữa đã gia tăng cách biệt nếu cú sút của anh không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của đội bóng phố Núi nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Cục diện bảng xếp hạng V-League

Chiến thắng 2-1 ngay tại Pleiku giúp PVF-CAND (đang đứng thứ 13) thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là CLB CA TP.HCM xuống còn 4 điểm (17 so với 21). Đồng thời, họ đã nới rộng khoảng cách với đội cuối bảng Đà Nẵng lên 1 điểm, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thông số HAGL PVF-CAND Tỷ số 1 2 Cầu thủ ghi bàn Conceicao (45+3') Mahmoud (29'), Lý Đức (41') Sân vận động Pleiku

Với lối chơi rực lửa và tinh thần không bỏ cuộc, PVF-CAND cho thấy họ sẵn sàng làm tất cả để trụ lại V-League. Trong khi đó, thất bại này khiến HAGL bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí và cần phải chấn chỉnh lại hàng thủ nếu không muốn rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.