PVF-CAND đối đầu Hải Phòng: Cuộc chiến sinh tồn của thầy trò HLV Trần Tiến Đại Tại vòng 25 V-League 2025/26, PVF-CAND buộc phải giành chiến thắng trước Hải Phòng để duy trì cơ hội trụ hạng, trong bối cảnh đội khách đang ưu tiên thử nghiệm lực lượng trẻ.

PVF-CAND đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải V-League 2025/26. Sau trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trước Thể Công Viettel, hy vọng trụ hạng của đội bóng ngành công an vẫn chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi ở cuối đường hầm. Với 18 điểm, họ vẫn dậm chân tại vị trí cuối bảng xếp hạng, kém Đà Nẵng 2 điểm và Becamex TPHCM 3 điểm.

PVF-CAND hiện không nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: PVF-CAND FC.

Tâm thế trái ngược giữa hai đầu bảng xếp hạng

Mục tiêu của PVF-CAND rất rõ ràng nhưng vô cùng gian nan: phải giành trọn 6 điểm trong hai vòng đấu cuối cùng và trông chờ các đối thủ trực tiếp sảy chân để giành suất dự play-off. Sự căng thẳng của đội chủ nhà trái ngược hoàn toàn với tinh thần thoải mái của Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng hiện đứng thứ 6 với 31 điểm, một vị trí an toàn tuyệt đối cho phép họ bước vào quá trình chuyển giao nhân sự sớm.

Việc HLV Chu Đình Nghiêm rời đi và HLV Đặng Văn Thành lên thay là minh chứng cho việc Hải Phòng đã sớm hoàn thành mục tiêu mùa giải. Thất bại 0-2 trước Đà Nẵng vừa qua cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận các kết quả không như ý để rà soát lực lượng và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ cho mùa sau.

"Lá bài tẩy" Joseph Mpande và biến động nhân sự

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc chạm trán này là Joseph Mpande. Tiền đạo này sẽ đối đầu với chính đội bóng cũ, nơi anh từng là biểu tượng tại Lạch Tray. Sức càn lướt và kinh nghiệm của Mpande chính là vũ khí quan trọng nhất để PVF-CAND hy vọng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Joseph Mpande là niềm hy vọng trên hàng công của PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND FC.

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất do án treo giò: Thái Bá Đạt (PVF-CAND) và Bùi Tiến Dụng (Hải Phòng) đều vắng mặt. Tuy nhiên, Hải Phòng còn mất thêm hàng loạt trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu – những người được cho là đã đạt thỏa thuận rời đội.

Đội hình dự kiến

PVF-CAND Hải Phòng Sỹ Huy Văn Luân Văn Việt, Anh Việt, Lucas Henrique, Văn Dũng Thái Học, Văn Bắc, Nhật Minh, Thái Bảo Công Đến, Huy Hùng Hữu Nam, Mạnh Dũng, Antonio Souza, Hữu Sơn Anh Quân, Alastair, Thanh Nhàn, Mpande Tagueu, Fletcher

Phân tích chiến thuật: Động lực sinh tồn

Bị dồn vào đường cùng, PVF-CAND chắc chắn sẽ dâng cao đội hình pressing mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của Thanh Nhàn ở biên và khả năng giữ nhịp của cựu tuyển thủ Huy Hùng sẽ là chìa khóa để kiểm soát thế trận. Ngược lại, Hải Phòng với hàng thủ chắp vá gồm các trung vệ trẻ như Văn Bắc và Nhật Minh sẽ phải đối mặt với áp lực liên tục từ các ngoại binh đội chủ nhà.

Trong bóng đá, khi trình độ chuyên môn bị khỏa lấp bởi động lực thi đấu, đội bóng đang khát khao sinh tồn thường chiếm ưu thế. Với lợi thế sân nhà PVF và tinh thần không còn gì để mất, thầy trò HLV Trần Tiến Đại có cơ sở để giữ lại 3 điểm quý giá.

Dự đoán: PVF-CAND 1-0 Hải Phòng