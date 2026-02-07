PVF-CAND lội ngược dòng 2-1 trước Becamex TP.HCM trong ngày Hồ Tấn Tài tỏa sáng Dù Hồ Tấn Tài sớm mở tỷ số bằng siêu phẩm, Becamex TP.HCM vẫn để PVF-CAND thắng ngược 2-1 ngay trên sân nhà tại vòng 13 V-League nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ.

Vòng 13 V-League chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Becamex TP.HCM và PVF-CAND, nơi bản lĩnh của đội khách đã khuất phục được sự hưng phấn của chủ nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về PVF-CAND, một kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân khi đội khách biết tận dụng tối đa những sai lầm của đối phương.

PVF-CAND đánh bại Becamex TP.HCM ngay trên sân khách.

Sự trở lại ấn tượng của Hồ Tấn Tài và bàn mở tỷ số

Tâm điểm của cuộc đối đầu đổ dồn vào Hồ Tấn Tài, người vừa trở lại sau chấn thương với thể trạng sung mãn nhất. Cầu thủ mang áo số 77 không mất nhiều thời gian để khẳng định đẳng cấp. Phút thứ 18, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Tấn Tài xử lý bóng kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Quỹ đạo bóng đi cực khó khiến thủ môn Phí Minh Long dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua, đưa Becamex TP.HCM vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn và áp đảo thế trận trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, hàng thủ của Becamex TP.HCM lại không duy trì được sự tập trung cần thiết để bảo toàn lợi thế.

Bản lĩnh PVF-CAND và màn ngược dòng kịch tính

Niềm vui của cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút. Phút 23, tận dụng sự hớ hênh của hàng phòng ngự đối phương, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson nhanh chân chớp thời cơ trong vùng cấm. Cú dứt điểm ở góc hẹp của anh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo đỏ.

Bước sang hiệp hai, thế trận đảo chiều khi PVF-CAND chủ động gia tăng sức ép tầm cao. Phút 59, bước ngoặt của trận đấu xảy ra sau một pha phối hợp mẫu mực. Nguyễn Thanh Nhàn có đường kiến tạo thuận lợi để tài năng trẻ Thái Bá Đạt tung cú sút quyết đoán, hạ gục thủ môn Becamex TP.HCM, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Những phút cuối trận, Becamex TP.HCM dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ kỷ luật của PVF-CAND. Sự bế tắc trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận trắng tay ngay tại thánh địa của mình.

Xáo trộn đáng kể trên bảng xếp hạng V-League

Thất bại này khiến Becamex TP.HCM dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 9 với 12 điểm. Đây là một kết quả đáng tiếc đối với Hồ Tấn Tài và các đồng đội khi họ đã có khởi đầu không thể tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, 3 điểm quý giá từ trận thắng ngược giúp PVF-CAND vươn lên vị trí thứ 11 với 11 điểm. Quan trọng hơn, chiến thắng này trực tiếp phả hơi nóng vào nhóm xếp trên, hứa hẹn cuộc đua trụ hạng và cải thiện thứ hạng tại V-League sẽ càng trở nên khốc liệt trong các vòng đấu tới.