PVF-CAND mượn trung vệ Lý Đức: HLV Nguyễn Thành Công giải bài toán hàng thủ HLV Nguyễn Thành Công đặt niềm tin vào tân binh Phạm Lý Đức từ CAHN nhằm thay thế vị trí của Hiểu Minh, chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Đà Nẵng tại V-League.

PVF-CAND vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Phạm Lý Đức theo dạng cho mượn từ CLB Công an Hà Nội. Đây là động thái nhân sự cấp thiết của HLV Nguyễn Thành Công nhằm khỏa lấp khoảng trống nơi hàng phòng ngự sau chấn thương của trụ cột Hiểu Minh.

Ông Nguyễn Thành Công bật mí lý do chiêu mộ Lý Đức.

Lời giải cho bài toán nhân sự tại tuyến dưới

Chấn thương của Hiểu Minh đã để lại một lỗ hổng đáng lo ngại trong hệ thống phòng ngự của PVF-CAND ngay thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng. Để duy trì sức mạnh cho đội bóng, HLV Nguyễn Thành Công đã nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế và xác định Lý Đức là cái tên phù hợp nhất.

Chia sẻ về quyết định này, chiến lược gia của PVF-CAND thẳng thắn cho biết: "Chấn thương của Hiểu Minh để lại lỗ hổng lớn ở tuyến dưới, nên tôi buộc phải tìm phương án thay thế. Lý Đức là lựa chọn phù hợp". Sự góp mặt của hậu vệ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ gia cố "lá chắn thép" cho đội bóng trong các vòng đấu tới.

Tiềm năng và khả năng hòa nhập của Phạm Lý Đức

Bên cạnh việc giải quyết bài toán nhân sự ngắn hạn, HLV Nguyễn Thành Công cũng đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của cựu cầu thủ Công an Hà Nội. Ông tin tưởng rằng với những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, Lý Đức sẽ sớm mang lại sự chắc chắn cần thiết cho hệ thống phòng ngự.

Thực tế cho thấy, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục gia nhập, Phạm Lý Đức đã tham gia buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới vào chiều ngày 25/2. Hậu vệ trẻ này thể hiện thái độ chuyên nghiệp và khả năng hòa nhập nhanh chóng với giáo án của ban huấn luyện.

Với những tín hiệu tích cực trên sân tập, nhiều khả năng Lý Đức sẽ được trao cơ hội ra mắt ngay trong chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Chi Lăng gặp Đà Nẵng tại vòng 14 V-League. Sự hiện diện của anh được xem là chìa khóa để PVF-CAND duy trì sự ổn định trong bối cảnh nhân sự gặp nhiều biến động.