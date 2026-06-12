PVF-CAND quyết đấu Bắc Ninh FC: Phạm Lý Đức và giấc mơ thăng hạng V.League 2026/2027 Trước trận play-off tại Hà Tĩnh, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định PVF-CAND sẵn sàng 100% sức lực để vượt qua Bắc Ninh FC và giành vé lên chơi V.League 2026/2027.

Trận play-off thăng hạng V.League 2026/27 giữa PVF-CAND và Bắc Ninh FC diễn ra tại sân Hà Tĩnh đang trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Đây không chỉ là một trận đấu thông thường, mà là "trận chung kết" quyết định thành quả của cả một mùa giải nỗ lực từ hai câu lạc bộ đầy tham vọng.

PVF-CAND quyết tâm giành vé dự V.League mùa 2026/2027.

Phạm Lý Đức: Điểm tựa thép của PVF-CAND

Trung vệ Phạm Lý Đức, nhân tố nổi bật đang thi đấu dưới dạng cho mượn từ Công an Hà Nội, đang được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" trong sơ đồ chiến thuật của PVF-CAND. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, hậu vệ thuộc biên chế U23 Việt Nam nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tâm lý cho trận cầu sinh tử này.

"Với cá nhân tôi cũng như toàn đội, PVF-CAND đã chuẩn bị cho trận play-off này rất kỹ lưỡng. Chúng tôi giữ gìn sức khỏe và tinh thần chiến đấu hơn 100% sức để bước vào trận đấu," Lý Đức khẳng định. Sự tập trung tối đa là chìa khóa mà đội bóng này hướng tới để tránh bất kỳ sai sót nào trong 90 phút có thể định đoạt tương lai của câu lạc bộ.

Chiến thuật phong tỏa ngoại binh Bruno Cunha

Đối thủ của PVF-CAND, Bắc Ninh FC, được đánh giá là đội bóng giàu tham vọng với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Đáng chú ý nhất trên hàng công của đối phương là tiền đạo Bruno Cunha, một chân sút có khả năng gây đột biến cao. Việc vô hiệu hóa mũi nhọn này sẽ là bài toán quan trọng nhất mà Phạm Lý Đức và hàng thủ PVF-CAND cần giải quyết.

Ban huấn luyện PVF-CAND đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ chiến thuật và thói quen di chuyển của các trụ cột bên phía Bắc Ninh FC. Trong một trận đấu có tính chất loại trực tiếp, sự chắc chắn ở tuyến dưới sẽ tạo tiền đề cho các mũi tấn công phía trên yên tâm tìm kiếm bàn thắng thăng hạng.

Cuộc đối đầu tại Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ mang đến một kịch bản kịch tính khi cả hai đội đều đặt mục tiêu tối thượng là tấm vé tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa giải tới. Với sự chuẩn bị bài bản, PVF-CAND đang thể hiện sự tự tin lớn trước ngưỡng cửa lịch sử.