PVF-CAND rơi vào thế chân tường sau trận thua 0-1 trước Thanh Hóa Thất bại tối thiểu tại vòng 20 V.League 2025/26 khiến PVF-CAND chỉ còn hơn đội bét bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm. HLV Trần Tiến Đại thừa nhận cơ hội trụ hạng đang cạn kiệt.

PVF-CAND đang phải đối mặt với kịch bản xuống hạng đầy lo âu sau thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa tại vòng 20 V.League 2025/26. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Trần Tiến Đại vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo khi giải đấu đang dần trôi về những vòng cuối.

Với vỏn vẹn 13 điểm, PVF-CAND hiện chỉ còn đứng trên đội bét bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm cách biệt. Đây là khoảng cách vô cùng mong manh, có thể bị san lấp bất cứ lúc nào trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang diễn ra vô cùng khốc liệt.

HLV Trần Tiến Đại bày tỏ sự lo lắng về khả năng trụ hạng của PVF-CAND sau trận thua.

Lối chơi bị vô hiệu hóa trước sức ép từ Thanh Hóa

Phân tích về mặt chuyên môn, HLV Trần Tiến Đại thẳng thắn thừa nhận PVF-CAND đã hoàn toàn bị đối phương bắt bài. Chiến thuật của Thanh Hóa dựa trên nền tảng pressing tầm cao và phong tỏa không gian chơi bóng của đối thủ đã phát huy tác dụng tối đa.

Theo ông Đại, cách chơi của PVF-CAND gần như phá sản trước lối đá áp sát quyết liệt từ đội chủ nhà. Thanh Hóa đã thành công trong việc bịt kín hai biên và cô lập các tiền vệ trung tâm của đội khách. Dù đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội, PVF-CAND vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ của đối phương.

"Với tôi, đây đúng là một sự thất vọng. Tuy nhiên, tôi cũng có lời khen với các học trò khi đã chơi quyết liệt trước một đội bóng rất 'xương' như Thanh Hóa ngay tại sân của họ", chiến lược gia này chia sẻ sau trận đấu.

Cơ hội trụ hạng dần cạn kiệt

Dù thừa nhận cơ hội đang hẹp dần, HLV Trần Tiến Đại vẫn đặt kỳ vọng vào những trận đấu còn lại trên sân nhà để nuôi hy vọng bám đuổi. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần thi đấu sẽ là yếu tố then chốt để đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng tối thiểu giúp Thanh Hóa có thêm sự tự tin để bứt lên trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cuộc đua ở nhóm cuối bảng vẫn rất khó lường và chưa thể nói trước điều gì khi các đội bóng đều đang chiến đấu với tâm thế không còn gì để mất.

Hiện tại, mỗi trận đấu còn lại đối với PVF-CAND đều được coi là một trận "chung kết ngược". Nếu không cải thiện được hiệu suất ghi bàn và khả năng thoát pressing, kịch bản phải chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam đang trở nên gần hơn bao giờ hết đối với đội bóng này.