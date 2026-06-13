PVF-CAND rớt hạng và bài toán nan giải: Nguy cơ 'kéo sập' cả hệ thống đội trẻ Thất bại kịch tính trước Bắc Ninh không chỉ khiến PVF-CAND chia tay V-League mà còn đẩy đội trẻ vào thế khó do quy định một chủ sở hữu không được có hai CLB cùng hạng.

Chuyến phiêu lưu tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam của PVF-CAND đã chính thức khép lại chỉ sau một mùa giải. Thất bại nghiệt ngã trước Bắc Ninh trong trận play-off diễn ra tối 12/6 tại sân Hà Tĩnh không chỉ khiến thầy trò HLV Trần Tiến Đại xuống hạng, mà còn kéo theo một bài toán nan giải về số phận của đội "đàn em" Trẻ PVF-CAND.

Kịch bản nghiệt ngã trên chấm luân lưu

Trong trận cầu mang tính chất sống còn, PVF-CAND sớm phải nhận bàn thua nhưng đã kiên cường đáp trả. Hoàng Vũ Samson thắp lại hy vọng với cú đánh đầu gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào những loạt sút cân não. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh bên phía Bắc Ninh đã dập tắt mọi nỗ lực của đại diện ngành Công an.

Thất bại 4-5 trên chấm luân lưu đồng nghĩa với việc PVF-CAND phải trở lại giải hạng Nhất mùa tới. Trong khi đó, Bắc Ninh chính thức giành tấm vé vàng để thăng hạng V-League, đánh dấu một cột mốc mới cho bóng đá khu vực này.

Nút thắt pháp lý và nguy cơ từ quy chế chuyên nghiệp

Sự hiện diện của PVF-CAND ở giải hạng Nhất năm sau vô tình tạo ra một tiền lệ pháp lý phức tạp. Hiện tại, giải đấu này đang có sự góp mặt của đội Trẻ PVF-CAND - đơn vị vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6. Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một hạng đấu không được phép có hai câu lạc bộ cùng thuộc một đơn vị hoặc công ty quản lý để đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

PVF-CAND khiến Trẻ PVF-CAND xuống hạng Nhì.

Về mặt lý thuyết, khi đội bóng chủ quản rớt xuống hạng Nhất, Trẻ PVF-CAND sẽ buộc phải xuống chơi tại giải hạng Nhì. Đây được xem là một tổn thất nặng nề đối với công tác đào tạo trẻ của trung tâm PVF, khi các cầu thủ trẻ đang có đà phát triển rất tốt tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Lối thoát nào cho hệ thống đào tạo PVF?

Để cứu vãn tình hình và giữ lại suất chơi tại giải hạng Nhất cho các cầu thủ trẻ, phương án khả dĩ nhất là thực hiện tách nhánh pháp lý. Công ty chủ quản cần biến Trẻ PVF-CAND thành một thực thể độc lập hoàn toàn về mặt tài chính, nhân sự và lãnh đạo. Nếu không thể chứng minh được sự độc lập này trước ban tổ chức giải, kịch bản đội trẻ phải "hy sinh" để nhường chỗ cho đội chính là điều khó tránh khỏi.

Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ ba trong các trận play-off của đội bóng này (tính cả thời điểm còn mang tên Phố Hiến). Những thất bại trước Thanh Hóa (2019) và Hà Tĩnh (2023) dường như vẫn là cái dớp chưa thể tháo gỡ đối với đại diện của một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng nhất Việt Nam. Nhìn chung, PVF-CAND đang đứng trước cuộc cải tổ bắt buộc nếu muốn nhanh chóng trở lại đỉnh cao và bảo vệ thành quả đào tạo trẻ của mình.