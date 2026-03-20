PVF-CAND thay toàn bộ ngoại binh và đổi HLV để đua trụ hạng V-League Đối mặt với nguy cơ xuống hạng, PVF-CAND thực hiện cuộc cải tổ triệt để khi chia tay bộ ba ngoại binh cũ và bổ nhiệm HLV Trần Tiến Đại nhằm lật ngược thế cờ.

PVF-CAND đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải V-League 2025/2026 với một diện mạo hoàn toàn mới. Đối mặt với áp lực nặng nề từ vị trí đáy bảng xếp hạng, đội bóng ngành Công an đã thực hiện cuộc "thay máu" rầm rộ từ nhân sự ngoại binh đến vị trí thuyền trưởng ngay sau khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa khép lại.

Cuộc cải tổ nhân sự ngoại binh triệt để

Tâm điểm của sự thay đổi là việc PVF-CAND chính thức nói lời chia tay với bộ ba ngoại binh đã gắn bó từ đầu mùa giải bao gồm Amarildo, Marco Antonio và Alain Eyenga. Trên trang chủ, câu lạc bộ đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng góp của các cầu thủ này trong thời gian qua.

PVF-CAND chia tay 3 ngoại binh.

Để lấp đầy khoảng trống và gia tăng sức mạnh đội hình, đội bóng đã đăng ký danh sách ngoại binh mới gồm 4 cái tên đáng chú ý. Cụ thể là trung vệ Lucas Henrique Turci, bộ đôi tiền vệ Reynolds Alastair David, Eid Mahmoud và tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Mpande Joseph Mbolimbo.

Trong số này, Turci, David và Mahmoud là những tân binh vừa gia nhập ở giai đoạn giữa mùa. Sự xuất hiện của họ, đặc biệt là sự bổ sung Mpande, được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới và giải quyết bài toán ghi bàn vốn đang là điểm yếu của đội bóng.

Thay đổi trên băng ghế huấn luyện

Bên cạnh sự biến động mạnh mẽ về cầu thủ, chiếc ghế "thuyền trưởng" của PVF-CAND cũng có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chính thức rời vị trí, nhường lại quyền dẫn dắt cho ông Trần Tiến Đại.

Ông Trần Tiến Đại không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm quản lý và huấn luyện dày dặn tại đấu trường V-League qua nhiều mùa giải, ông được tin tưởng là nhân tố phù hợp nhất để giúp PVF-CAND vượt qua cơn khủng hoảng phong độ hiện tại.

Áp lực trong cuộc đua thoát hiểm

Những sự điều chỉnh quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh PVF-CAND đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 11 điểm. Tuy nhiên, cơ hội trụ hạng vẫn còn nguyên khi khoảng cách với các đối thủ xếp trên là rất mong manh.

Đội bóng Điểm số hiện tại PVF-CAND 11 Đà Nẵng 12 Thanh Hóa 13

Dù chỉ kém Đà Nẵng 1 điểm và Thanh Hóa 2 điểm, nhưng áp lực tâm lý và tính chất khốc liệt của những vòng đấu cuối sẽ là thử thách cực đại cho HLV Trần Tiến Đại cùng các học trò. Việc thay đổi gần như toàn bộ trục xương sống ngoại binh là một canh bạc tất tay của ban lãnh đạo PVF-CAND trong nỗ lực duy trì sự hiện diện tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.