PVF-CAND và cuộc chiến trụ hạng V-League 2025-2026: Khe cửa hẹp tại Sân Vinh Ba câu lạc bộ cùng sở hữu 21 điểm tạo nên màn rượt đuổi kịch tính trước vòng đấu cuối. PVF-CAND gặp bất lợi lớn nhất về hiệu số và đối diện nguy cơ phải xuống chơi tại hạng Nhất.

Cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025-2026 đang tiến tới hồi kết với một kịch bản nghẹt thở hiếm thấy. Trước thềm vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 7/6, ba đội bóng gồm Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đang tạo ra một tam giác cân về điểm số khi cùng có 21 điểm, khiến suất xuống hạng trực tiếp vẫn chưa thể xác định.

PVF-CAND và Becamex TP.HCM đều đang gặp khó trong cuộc đua trụ hạng.

PVF-CAND và bài toán hiệu số bất lợi

Dù có cùng điểm số với các đối thủ trực tiếp, PVF-CAND đang là đội bóng nằm trong vùng nguy hiểm nhất. Chỉ số phụ đang trở thành rào cản lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại khi họ sở hữu hiệu số bàn thắng bại là -20. Con số này kém xa so với Becamex TP.HCM (-14) và Đà Nẵng (-10).

Trong trường hợp cả ba đội đều giành chiến thắng ở lượt trận cuối, PVF-CAND sẽ chính thức phải chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam để xuống chơi tại giải hạng Nhất. Đây là một kịch bản nghiệt ngã cho đội bóng vốn sở hữu nhiều tài năng trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến ở những thời điểm quyết định.

Thử thách cực đại trên sân Vinh

Để nuôi hy vọng ở lại V-League, nhiệm vụ tiên quyết của PVF-CAND là phải giành trọn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân khách. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại sẽ phải dựa vào bản lĩnh của các trụ cột như Mpande, Võ Anh Quân và tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson để tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, thắng lợi là chưa đủ. PVF-CAND cần thêm điều kiện cần là một trong hai đối thủ cạnh tranh sẩy chân. Nếu Đà Nẵng hoặc Becamex TP.HCM không thể thắng, PVF-CAND mới có cơ hội thoát hiểm hoặc ít nhất là giành suất đá play-off để tự quyết định số phận.

Cục diện của các đối thủ trực tiếp

Trong nhóm cầm đèn đỏ, Đà Nẵng đang nắm quyền tự quyết cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cùng phong độ ổn định của ngoại binh Milan Makaric, đội bóng sông Hàn chỉ cần vượt qua Thanh Hóa trên sân Chi Lăng là chắc chắn trụ hạng.

Ngược lại, Becamex TP.HCM đang rơi vào trạng thái báo động đỏ với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Tiến Linh khiến hàng công của đội bóng này trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết trước cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Đây chính là hy vọng lớn nhất để PVF-CAND có thể lật ngược thế cờ.

Với tính chất quan trọng của vòng đấu sinh tử, người hâm mộ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng vào tinh thần thể thao trung thực từ các đội bóng đã an toàn, đảm bảo một kết quả công bằng nhất cho nỗ lực của các câu lạc bộ trong cuộc chiến trụ hạng.