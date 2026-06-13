PVF-CAND và lời nguyền play-off: Khi hào quang V.League tan biến quá nhanh Thất bại trước Bắc Ninh khiến PVF-CAND chính thức xuống hạng, khép lại mùa giải đầy biến động với 3 lần thay tướng và cơn bão chấn thương tàn phá lực lượng.

Lịch sử bóng đá Việt Nam vừa ghi nhận một trong những hành trình thăng trầm và nghiệt ngã nhất mang tên PVF-CAND. Đội bóng tiền thân là Phố Hiến dường như đang phải đối mặt với một "lời nguyền" không lời giải trong những trận đấu mang tính chất sinh tử để giành suất tham dự đấu trường cao nhất quốc gia.

PVF-CAND trải qua 3 trận play-off toàn thua.

Ám ảnh lịch sử và sự gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường

Thất bại mới nhất trước Bắc Ninh không chỉ là một trận thua thông thường, mà nó còn khoét sâu vào nỗi đau của đội bóng này tại các trận play-off. Đây đã là lần thứ ba PVF-CAND nếm trái đắng ở rào cản cuối cùng. Trước đó, họ từng gục ngã trước Thanh Hóa vào năm 2019 và tiếp tục thất bại dưới tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào năm 2023.

Trong tâm thế của một đại diện V.League được đánh giá là "cửa trên", PVF-CAND một lần nữa lỗi hẹn với giấc mơ đỉnh cao. Việc để thua trước Bắc Ninh đồng nghĩa với việc họ phải chính thức nói lời chia tay V.League để trở về với giải Hạng Nhất quen thuộc, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy biến động.

Mùa giải biến động: Từ khởi đầu như mơ đến thực tại nghiệt ngã

Hành trình của PVF-CAND tại V.League 2025/26 bắt đầu theo một kịch bản ít ai ngờ tới. Sau khi CLB Quảng Nam giải thể và á quân Hạng Nhất là Bình Phước từ chối thăng hạng, PVF-CAND đã tận dụng cơ hội để có lần đầu tiên hiện diện tại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Sự khởi đầu diễn ra đầy hứa hẹn với chiến thắng ấn tượng trước SLNA ngay ngày ra quân, thổi bùng niềm tin cho HLV Thạch Bảo Khanh.

Tuy nhiên, V.League nhanh chóng chứng minh đây không phải sân chơi dành cho sự thiếu chuẩn bị. Ngay sau 3 điểm đầu tay, đội bóng rơi vào vòng xoáy khủng hoảng với chuỗi 11 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Dù đã rất nỗ lực tích lũy 24 điểm, PVF-CAND vẫn không thể thoát khỏi vị trí đá play-off trong một mùa giải trụ hạng khắc nghiệt nhất lịch sử, nơi khoảng cách giữa nhóm cuối chỉ vỏn vẹn bằng một trận thắng.

Sai lầm chiến lược và sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo

Dàn sao PVF-CAND có tương lai bất định.

Phân tích sâu hơn về thất bại, giới chuyên môn chỉ ra sự bị động trong khâu chuẩn bị là nguyên nhân cốt lõi. Việc nhận suất thăng hạng bất ngờ khiến đội bóng chỉ có vỏn vẹn hai tuần để lắp ghép đội hình. Sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện càng khiến tình hình thêm tồi tệ khi đội bóng thay tới 3 huấn luyện viên trong một mùa giải: từ Thạch Bảo Khanh đến Nguyễn Thành Công và cuối cùng là Trần Tiến Đại.

Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương đã tàn phá lực lượng nghiêm trọng. Những trụ cột như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh hay Nguyễn Văn Trạng liên tục vắng mặt. Thậm chí, trong trận gặp Hà Nội vào tháng 11/2025, đội bóng chỉ có đúng 8 cầu thủ dự bị do dịch bệnh, buộc ban huấn luyện phải sử dụng những gương mặt chưa hồi phục hoàn toàn như Trương Văn Thái Quý hay Đỗ Văn Thuận.

Bài học đắt giá về kinh nghiệm và ngoại binh

Điểm yếu lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ của PVF-CAND chính là bản lĩnh thi đấu. Dàn nội binh trẻ triển vọng như Võ Anh Quân, Thái Bá Đạt hay Nguyễn Bảo Long đã tỏ ra quá bỡ ngỡ trước sự thực dụng và khốc liệt của V.League. Trong khi đó, các ngoại binh như Lucas Turci hay Alastair Reynolds lại gây thất vọng lớn, không thể trở thành điểm tựa cho các đồng đội trẻ.

Trở lại giải Hạng Nhất, PVF-CAND sẽ phải làm lại từ đầu. Hào quang V.League tan biến để lại bài học xương máu: bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự bị động. Để thoát khỏi danh xưng "vua thua play-off", đội bóng cần một nền móng vững chắc và một chiến lược dài hơi hơn thay vì những thay đổi mang tính chắp vá.