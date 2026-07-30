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Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC: Hai đội chia điểm

Văn Thể30/07/2026 18:07

Pyunik Yerevan có phong độ gần đây tốt hơn về số trận được ghi nhận, nhưng Debreceni VSC đang nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất trước cuộc chạm trán tại Yerevan.

Pyunik Yerevan0 - 0Debreceni VSCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pyunik Yerevan tiếp đón Debreceni VSC.

  • 13'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 41% - 59% Debreceni VSC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 42% - 58% Debreceni VSC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 37'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 42% - 58% Debreceni VSC, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 40% - 60% Debreceni VSC, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Debreceni VSC): B. Batik vào sân thay D. Patai.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Pyunik Yerevan): Witi vào sân thay H. Harutyunyan.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Pyunik Yerevan): I. Griffith vào sân thay I. Pikis.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Pyunik Yerevan): M. Yansane vào sân thay D. Kulikov.

  • 62'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 42% - 58% Debreceni VSC, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': A. Lang (Debreceni VSC) nhận thẻ vàng.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Debreceni VSC): M. Szecsi vào sân thay F. Cibla.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Debreceni VSC): A. Szendrei vào sân thay S. Baldoni.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Witi (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Pyunik Yerevan): S. Metoyan vào sân thay E. Simonyan.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 43% - 57% Debreceni VSC, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 7; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Pyunik Yerevan): R. Darbinyan vào sân thay M. Kovalenko.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Debreceni VSC): C. Sain Balasz vào sân thay J. Mejias.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pyunik Yerevan 46% - 54% Debreceni VSC, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 9; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': A. Szendrei (Debreceni VSC) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:53 31/07/2026

Đội hình chính thức
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Artak Oseyan
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
16
Henri Avagyan
22
Sead Islamović
15
Mikhail Kovalenko
79
Sergiy Vakulenko
3
Nikolaos Kenourgios
25
Daniil Kulikov
11
Hovhannes Harutyunyan
18
Karlen Hovhannisyan
5
James
4
Erik Simonyan
29
Iasonas Pikis
1
Plamen Andreev
29
Erik Kusnyír
4
Josua Mejías
26
Ádám Lang
3
Adrián Guerrero
75
Dávid Patai
10
Balázs Dzsudzsák
6
Blaž Bošković
19
Dominik Kocsis
25
Sohan Baldoni
99
Flórián Cibla
Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026
Pyunik YerevanThống kêDebreceni VSC
50%
Kiểm soát bóng
50%
16
Dứt điểm
14
4
Trúng đích
4
6
Phạt góc
9
8
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Sergiy Vakulenko
Sergiy Vakulenko
Pyunik Yerevan
Điểm 7.7
Karlen Hovhannisyan
Karlen Hovhannisyan
Pyunik Yerevan
Điểm 7.3
Henri Avagyan
Henri Avagyan
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
James
James
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Sead Islamović
Sead Islamović
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Ádám Lang
Ádám Lang
Debreceni VSC
Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Pyunik Yerevan sẽ đối đầu Debreceni VSC tại UEFA Europa Conference League vào 23:00 ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Vazgen Sargsyan Republican Stadium, nơi đội chủ nhà đứng trước nhiệm vụ tận dụng lợi thế sân bãi để tạo thế chủ động.

Đây là cuộc đấu có sự giằng co rõ rệt về dữ liệu nền. Pyunik Yerevan sở hữu chuỗi phong độ gần nhất tích cực hơn, trong khi Debreceni VSC có lợi thế từ kết quả đối đầu được ghi nhận.

Pyunik Yerevan có nền tảng phong độ tốt hơn

Trong ba trận gần nhất được thống kê, Pyunik Yerevan thắng hai và thua một, không có trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Armenia bước vào trận đấu với khả năng duy trì hiệu suất giành chiến thắng tương đối ổn định, dù thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi vẫn là lời nhắc về sự thiếu nhất quán.

Điểm đáng chú ý là Pyunik Yerevan có hai chiến thắng trong số ba trận được ghi nhận. Điều đó có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, đặc biệt khi trận đấu diễn ra tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không cung cấp tỷ số, đối thủ hay diễn biến cụ thể của các trận này, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về hàng công hoặc hàng thủ của Pyunik Yerevan.

Debreceni VSC có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Phong độ được cung cấp của Debreceni VSC chỉ gồm một chiến thắng. Mẫu dữ liệu này ngắn hơn đáng kể so với Pyunik Yerevan, do đó chưa thể dùng để kết luận về xu hướng dài hạn. Dù vậy, đội khách vẫn có điểm tựa quan trọng khi đã thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Xét riêng cán cân đối đầu được ghi nhận, Pyunik Yerevan chưa thắng và chưa hòa, còn Debreceni VSC có một chiến thắng. Con số này không đủ để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho đội khách, nhưng chắc chắn tạo thêm sức nặng tâm lý trước trận đấu. Pyunik Yerevan sẽ cần kiểm soát cảm xúc và tránh để kết quả trong quá khứ ảnh hưởng đến cách tổ chức thế trận.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận

Dữ liệu nguồn không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn như kiểm soát bóng và số cơ hội. Vì vậy, không thể khẳng định trước cách hai đội sẽ bố trí nhân sự hoặc lựa chọn phương án tấn công cụ thể.

Về mặt định hướng, Pyunik Yerevan có lý do để chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà và chuỗi hai chiến thắng trong ba trận gần nhất. Tuy nhiên, sự chủ động chỉ có giá trị nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình và hạn chế những thời điểm mất kiểm soát. Debreceni VSC nhiều khả năng sẽ bước vào trận với sự tự tin nhất định từ lần thắng gần nhất trước đối thủ, đồng thời tìm cách biến lợi thế tâm lý đó thành khả năng gây sức ép trong những thời điểm quan trọng.

Ngược lại, đội khách cũng không có đủ dữ liệu phong độ để được đánh giá vượt trội. Việc chuỗi thống kê chỉ gồm một trận thắng khiến mọi nhận định về tính ổn định cần được giữ ở mức thận trọng. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các tình huống then chốt, thay vì chỉ dựa vào cán cân phong độ trên giấy.

Nhận định trước trận

Pyunik Yerevan có ưu thế về số trận thắng trong chuỗi phong độ được cung cấp và được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, Debreceni VSC lại sở hữu lợi thế đối đầu duy nhất được ghi nhận, tạo nên thế cân bằng đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Pyunik Yerevan cần biến phong độ gần đây thành khả năng kiểm soát thực tế, còn Debreceni VSC sẽ hướng tới việc duy trì sự tự tin từ lần chạm trán trước. Với dữ liệu hiện có, chưa thể chốt một kết quả cụ thể; điểm đáng chờ đợi nhất là cách mỗi đội xử lý áp lực và tận dụng cơ hội trong trận đấu tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pyunik Yerevan · 0 thắng0 hòaDebreceni VSC · 1 thắng
23/07/2026
Debreceni VSC
1 - 0
Pyunik Yerevan
DV
Pyunik Yerevan
5 trận gần nhất
BTTBH
3
Trận
2-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
Debreceni VSC
5 trận gần nhất
BTTBH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC: Hai đội chia điểm
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