Qarabag 0-0 CSKA Sofia: Hai đội chia điểm Qarabag có ưu thế trong đối đầu, còn CSKA Sofia bước vào trận với chuỗi hai chiến thắng gần nhất, tạo nên cuộc đấu khó đoán tại Tofiq Bahramov Stadium.

Qarabag 0 - 0 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Qarabag tiếp đón CSKA Sofia.

35' Thẻ vàng Phút 35': L. Godoy (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Holding).

37' Thẻ vàng Phút 37': M. Jankovic (Qarabag) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thay người Phút 56' (Qarabag): E. Cafarquliyev vào sân thay B. Langa.

56' Thay người Phút 56' (Qarabag): R. Cephas vào sân thay M. Jankovic.

59' VAR Phút 59': Goal Disallowed - offside — Kady Borges (Qarabag).

73' Thay người Phút 73' (CSKA Sofia): J. Zwarts vào sân thay L. Godoy.

73' Thay người Phút 73' (CSKA Sofia): I. Solet vào sân thay M. Ebong.

74' Thay người Phút 74' (Qarabag): J. Mouaddib vào sân thay O. Kashchuk.

74' Thay người Phút 74' (Qarabag): C. Makreckis vào sân thay B. Huseynov.

77' Thẻ vàng Phút 77': F. Rodriguez (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Roughing).

78' Thay người Phút 78' (Qarabag): J. Montiel vào sân thay A. Zoubir.

84' Thay người Phút 84' (CSKA Sofia): T. Ouorou vào sân thay A. Martino.

90+1' Thay người Phút 90+1' (CSKA Sofia): M. Brahimi vào sân thay Pastor.

90+1' Thay người Phút 90+1' (CSKA Sofia): P. Panayotov vào sân thay S. Sensi.

KT Kết thúc: Qarabag 0-0 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:56 24/07/2026

Đội hình chính thức Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov CSKA Sofia Sơ đồ 4-4-2 · HLV Hristo Yanev 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Bədavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 21 Olexiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 32 Facundo Rodríguez 14 Teodor Ivanov 17 Ángelo Martino 7 Max Ebong 5 Jean-Philippe Gbamin 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Qarabag 1 Shakhrudin Magomedaliyev 23 Martin Zlomislić 13 Bahlul Mustafazada 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 25 Cebrail Makreckis 32 Hikmat Jabrayilzade 44 Elvin Jafarguliyev 49 Ali Bashirov CSKA Sofia 25 Dimitar Evtimov 3 Tamimou Ouorou 19 Andrey Yordanov 91 Aleks Tunchev 11 Mohamed Amine Brahimi 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Qarabag sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 23/07/2026 23:00 trên sân vận động Tofiq Bahramov Stadium.

Bối cảnh trước trận cho thấy Qarabag đang có điểm tựa từ lịch sử đối đầu, trong khi CSKA Sofia sở hữu tín hiệu tích cực về phong độ gần đây. Sự tương phản này khiến cuộc đấu không chỉ là màn so tài giữa hai đội, mà còn là bài kiểm tra khả năng chuyển hóa lợi thế thành thế trận thực tế.

CSKA Sofia bước vào trận với đà tâm lý tích cực

CSKA Sofia đã thắng 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang đến sự tự tin nhất định cho đội khách, đặc biệt ở thời điểm họ phải thi đấu trên sân Tofiq Bahramov Stadium.

Về mặt chiến thuật, một đội đang có mạch thắng thường hướng tới việc duy trì những nguyên tắc đã giúp họ đạt kết quả tốt thay vì thay đổi quá nhiều. CSKA Sofia có thể ưu tiên cách nhập cuộc thận trọng, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm thích hợp để đẩy tốc độ lên. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cho biết sơ đồ, cách vận hành hay những cầu thủ sẽ được sử dụng, vì vậy chưa thể kết luận cụ thể về phương án triển khai của đội khách.

Điểm quan trọng với CSKA Sofia là tránh để chuỗi chiến thắng gần đây tạo ra tâm lý quá tự tin. Trước một đối thủ có ưu thế trong các lần chạm trán gần nhất, đội khách cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn của trận đấu, nhất là khi phải đối phó với sức ép tại sân của Qarabag.

Qarabag chiếm ưu thế trong đối đầu

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Qarabag có 2 chiến thắng, không hòa và không thua trước CSKA Sofia. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà, dù những kết quả trong quá khứ không thể tự động quyết định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Qarabag có thể khai thác sự quen thuộc với địa điểm thi đấu để chủ động hơn trong cách tổ chức trận đấu. Nếu kiểm soát được nhịp độ và hạn chế không gian hoạt động của CSKA Sofia, đội bóng này sẽ có cơ hội biến ưu thế đối đầu thành sức ép cụ thể trên sân.

Tuy nhiên, lợi thế của Qarabag không nên được nhìn nhận tách rời khỏi phong độ hiện tại của đối thủ. CSKA Sofia đang có 2 chiến thắng liên tiếp, vì vậy Qarabag sẽ phải chứng minh rằng sự vượt trội trong lịch sử đối đầu vẫn còn giá trị trong một trận đấu có tính chất hoàn toàn mới.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Với Qarabag, ưu tiên lớn nhất là không để CSKA Sofia duy trì trạng thái thi đấu tự tin quá lâu. Đội chủ nhà cần kiểm soát bóng có mục đích, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo ra sức ép đủ đều thay vì chỉ dựa vào những đợt tấn công rời rạc.

Trong khi đó, CSKA Sofia có thể tìm cách làm trận đấu trở nên chặt chẽ. Việc giảm khoảng trống giữa các tuyến sẽ giúp đội khách hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân bãi và lịch sử đối đầu của Qarabag. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công cũng sẽ là yếu tố đáng chú ý, nhưng dữ liệu hiện có không cung cấp đủ thông tin để đánh giá cụ thể về hiệu quả của phương án này.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái. Qarabag sở hữu ưu thế đối đầu, còn CSKA Sofia có đà phong độ tích cực. Bên nào duy trì được sự cân bằng giữa tính chủ động và kỷ luật chiến thuật sẽ nắm cơ hội tốt hơn để tạo khác biệt.

Nhận định trước trận

Qarabag có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu thuận lợi trước CSKA Sofia. Dù vậy, chuỗi 2 chiến thắng gần nhất giúp đội khách bước vào trận với sự chuẩn bị tinh thần đáng kể.

Đây là cuộc đấu mà Qarabag cần tận dụng bối cảnh sân nhà, trong khi CSKA Sofia phải duy trì sự chắc chắn và không đánh mất cấu trúc thi đấu. Những dữ kiện hiện có cho thấy cán cân nghiêng về Qarabag ở lịch sử đối đầu, nhưng phong độ của CSKA Sofia đủ để khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Qarabag · 2 thắng 0 hòa CSKA Sofia · 0 thắng CSKA Sofia - Qarabag Hòa CSKA Sofia 0 - 1 Qarabag QAR CSKA Sofia 0 - 1 Qarabag QAR

Qarabag 5 trận gần nhất T T B B CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới