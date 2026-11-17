Qatar 0-1 Hàn Quốc: Hàn Quốc giành chiến thắng
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Qatar và Hàn Quốc thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 17/11/2026 trên sân Abdullah bin Khalifa Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Qatar tiếp đón Hàn Quốc.
- 12'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 25% - 75% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 24'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 34% - 66% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.
- 36'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 31% - 69% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.
- 43'BÀN THẮNG! Hàn Quốc (0-1)
Phút 43': Oh Se-Hun (Hàn Quốc) lập công (kiến tạo: Song Min-Kyu). Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Qatar): A. Hatem vào sân thay A. Alaaeldin.
- 46'Thay người
Phút 46' (Qatar): B. Khoukhi vào sân thay M. Manai.
- 48'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 37% - 63% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 4 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (Qatar): S. Al Brake vào sân thay H. Al Amin.
- 60'Thay người
Phút 60' (Qatar): I. Laye vào sân thay A. O. Madibo.
- 60'Thay người
Phút 60' (Qatar): A. Al Ganehi vào sân thay K. Boudiaf.
- 60'Thay người
Phút 60' (Qatar): A. Ali vào sân thay Y. Abdurisag.
- 60'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 38% - 62% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 4 - 0.
- 66'Thay người
Phút 66' (Hàn Quốc): Lee Dong-Gyeong vào sân thay Lee Kang-In.
- 66'Thay người
Phút 66' (Hàn Quốc): Jeong Woo-Yeong vào sân thay Son Heung-Min.
- 66'Thay người
Phút 66' (Hàn Quốc): Cho Hyun-Taek vào sân thay Kim Bong-Soo.
- 66'Thay người
Phút 66' (Hàn Quốc): Lee Jae-Sung vào sân thay Lee Myung-Jae.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': J. Gaber (Qatar) nhận thẻ vàng.
- 72'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 38% - 62% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 14 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 4 - 0.
- 73'Thay người
Phút 73' (Qatar): I. Al Hassan vào sân thay J. Gaber.
- 73'Thay người
Phút 73' (Qatar): Edmilson Junior vào sân thay A. Afif.
- 75'Thay người
Phút 75' (Hàn Quốc): Eom Ji-Sung vào sân thay Song Min-Kyu.
- 76'Thay người
Phút 76' (Hàn Quốc): T. Park vào sân thay Hwang In-Beom.
- 81'Thay người
Phút 81' (Qatar): Y. Aymen vào sân thay B. Al Rawi.
- 84'Hàn Quốc ép sân
Cầm bóng: Qatar 39% - 61% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 18 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 0 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 6 - 0.
- 85'Thay người
Phút 85' (Hàn Quốc): Oh Hyeon-Gyu vào sân thay Oh Se-Hun.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Choi Jun (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Qatar 0-1 Hàn Quốc
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 22:52 17/11/2026
Qatar và Hàn Quốc đang bước vào trận đấu với những dấu hiệu cho thấy một cuộc đấu cởi mở. Các lần chạm trán gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, và phong độ không ổn định của cả hai càng làm tăng khả năng trận đấu diễn ra theo hướng đôi công.
Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 17/11/2026 trên sân Abdullah bin Khalifa Stadium.
Thế đối đầu cân bằng, không có chỗ cho hòa
Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Qatar thắng 2 trận và Hàn Quốc cũng thắng 2 trận. Không có trận nào kết thúc với kết quả hòa, nghĩa là cả bốn cuộc đối đầu đều tìm ra đội chiến thắng.
Con số này cho thấy hai đội khó thu hẹp trận đấu thành một cuộc cầm cự. Khi cả hai đều từng nếm trải chiến thắng trước đối thủ, không bên nào có lý do để e dè. Đó là nền tảng cho một trận đấu có nhiều pha tấn công và những bàn thắng.
Phong độ Qatar: thắng hai, hòa hai, thua một
Qatar thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là thứ tự các kết quả. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận hòa liên tiếp. Hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn trong chuỗi này.
Như vậy, Qatar đang đi xuống so với đầu chuỗi. Họ cần phản ứng nhanh để tránh một lần thất bại nữa, và điều đó có thể thúc đẩy họ chơi chủ động hơn trước đối thủ vốn không ngại đối đầu trực diện.
Phong độ Hàn Quốc: thắng hai, hòa một, thua hai
Hàn Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Giống Qatar, đội khách cũng thua ở trận gần nhất. Trước đó, họ có xen kẽ giữa thắng, hòa và thua, rồi lại thua một lần nữa, trước khi có chiến thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.
Chuỗi kết quả thiếu ổn định này cho thấy Hàn Quốc chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin sau trận thua gần nhất.
Điểm then chốt của trận đấu
Có ba yếu tố đáng theo dõi:
- Tâm lý sau trận thua: cả hai đội đều thua ở lượt đấu gần nhất và cùng muốn phản ứng.
- Thế đối đầu ngang bằng: mỗi bên thắng 2 trong 4 lần gặp gần nhất, nên không bên nào có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử.
- Phong độ thiếu ổn định: Qatar chỉ thắng hai trong năm trận, Hàn Quốc cũng vậy, nên hàng thủ của cả hai có thể chịu áp lực.
Nhận định
Với thế đối đầu cân bằng, không có trận hòa nào trong bốn lần gặp gần nhất và phong độ chập chờn của cả hai đội, trận đấu này nhiều khả năng sẽ cởi mở. Cả hai đều cần một kết quả để khép lại chuỗi trận không như ý, nên màn đôi công là kịch bản hợp lý nhất cho cuộc đối đầu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)