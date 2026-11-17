Qatar 0-1 Hàn Quốc: Hàn Quốc giành chiến thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Qatar và Hàn Quốc thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 17/11/2026 trên sân Abdullah bin Khalifa Stadium.

Qatar 0 - 1 Hàn Quốc Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Qatar tiếp đón Hàn Quốc.

12' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 25% - 75% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

24' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 34% - 66% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

36' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 31% - 69% Hàn Quốc, dứt điểm 0 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

43' BÀN THẮNG! Hàn Quốc (0-1) Phút 43': Oh Se-Hun (Hàn Quốc) lập công (kiến tạo: Song Min-Kyu). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Qatar): A. Hatem vào sân thay A. Alaaeldin.

46' Thay người Phút 46' (Qatar): B. Khoukhi vào sân thay M. Manai.

48' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 37% - 63% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 4 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Qatar): S. Al Brake vào sân thay H. Al Amin.

60' Thay người Phút 60' (Qatar): I. Laye vào sân thay A. O. Madibo.

60' Thay người Phút 60' (Qatar): A. Al Ganehi vào sân thay K. Boudiaf.

60' Thay người Phút 60' (Qatar): A. Ali vào sân thay Y. Abdurisag.

60' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 38% - 62% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 4 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Hàn Quốc): Lee Dong-Gyeong vào sân thay Lee Kang-In.

66' Thay người Phút 66' (Hàn Quốc): Jeong Woo-Yeong vào sân thay Son Heung-Min.

66' Thay người Phút 66' (Hàn Quốc): Cho Hyun-Taek vào sân thay Kim Bong-Soo.

66' Thay người Phút 66' (Hàn Quốc): Lee Jae-Sung vào sân thay Lee Myung-Jae.

68' Thẻ vàng Phút 68': J. Gaber (Qatar) nhận thẻ vàng.

72' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 38% - 62% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 14 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 4 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Qatar): I. Al Hassan vào sân thay J. Gaber.

73' Thay người Phút 73' (Qatar): Edmilson Junior vào sân thay A. Afif.

75' Thay người Phút 75' (Hàn Quốc): Eom Ji-Sung vào sân thay Song Min-Kyu.

76' Thay người Phút 76' (Hàn Quốc): T. Park vào sân thay Hwang In-Beom.

81' Thay người Phút 81' (Qatar): Y. Aymen vào sân thay B. Al Rawi.

84' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Qatar 39% - 61% Hàn Quốc, dứt điểm 1 - 18 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 0 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 6 - 0.

85' Thay người Phút 85' (Hàn Quốc): Oh Hyeon-Gyu vào sân thay Oh Se-Hun.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Choi Jun (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Qatar 0-1 Hàn Quốc Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 22:52 17/11/2026

Đội hình chính thức Qatar Sơ đồ 4-3-3 Hàn Quốc Sơ đồ 4-2-3-1 21 Salah Zakaria 4 Jassem Gaber Abdulsallam 5 Tarek Salman 15 Bassam Al Rawi 14 Homam Al-Amin 26 Mohamed Naceur Almanai 23 Assim Madibo 12 Karim Boudiaf 7 Ahmed Alaaeldin 9 Yusuf Abdurisag 11 Akram Afif 12 Song Bum-keun 15 Choi Jun 4 Kim Min-jae 5 Kim Ji-Soo 2 Myeong-jae Lee 8 Kim Bong-Soo 6 Hwang In-beom 19 Kang-in Lee 7 Son Heung-min 17 Min-kyu Song 9 Oh Se-Hun Dự bị Qatar 22 Meshaal Barsham 1 Mahmud Abunada 18 Sultan Al-Brake 2 Issa Laye 16 Boualem Khoukhi 24 Niall Mason 17 Ahmed Al-Ganehi 6 Abdelaziz Hatem 8 Edmilson Junior Cập nhật đội hình lúc 20:41 17/11/2026

Qatar Thống kê Hàn Quốc 42% Kiểm soát bóng 58% 2 Dứt điểm 21 0 Trúng đích 8 0 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 6 4 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Oh Se-Hun Hàn Quốc 1 bàn Min-kyu Song Hàn Quốc 1 kiến tạo · điểm 7.2 Salah Zakaria Qatar Điểm 9.3 Kim Ji-Soo Hàn Quốc Điểm 7.7 Kim Min-jae Hàn Quốc Điểm 7.6 Kang-in Lee Hàn Quốc Điểm 7.6

Qatar và Hàn Quốc đang bước vào trận đấu với những dấu hiệu cho thấy một cuộc đấu cởi mở. Các lần chạm trán gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, và phong độ không ổn định của cả hai càng làm tăng khả năng trận đấu diễn ra theo hướng đôi công.

Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 17/11/2026 trên sân Abdullah bin Khalifa Stadium.

Thế đối đầu cân bằng, không có chỗ cho hòa

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Qatar thắng 2 trận và Hàn Quốc cũng thắng 2 trận. Không có trận nào kết thúc với kết quả hòa, nghĩa là cả bốn cuộc đối đầu đều tìm ra đội chiến thắng.

Con số này cho thấy hai đội khó thu hẹp trận đấu thành một cuộc cầm cự. Khi cả hai đều từng nếm trải chiến thắng trước đối thủ, không bên nào có lý do để e dè. Đó là nền tảng cho một trận đấu có nhiều pha tấn công và những bàn thắng.

Phong độ Qatar: thắng hai, hòa hai, thua một

Qatar thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là thứ tự các kết quả. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận hòa liên tiếp. Hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn trong chuỗi này.

Như vậy, Qatar đang đi xuống so với đầu chuỗi. Họ cần phản ứng nhanh để tránh một lần thất bại nữa, và điều đó có thể thúc đẩy họ chơi chủ động hơn trước đối thủ vốn không ngại đối đầu trực diện.

Phong độ Hàn Quốc: thắng hai, hòa một, thua hai

Hàn Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Giống Qatar, đội khách cũng thua ở trận gần nhất. Trước đó, họ có xen kẽ giữa thắng, hòa và thua, rồi lại thua một lần nữa, trước khi có chiến thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Chuỗi kết quả thiếu ổn định này cho thấy Hàn Quốc chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin sau trận thua gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi:

Tâm lý sau trận thua: cả hai đội đều thua ở lượt đấu gần nhất và cùng muốn phản ứng.

cả hai đội đều thua ở lượt đấu gần nhất và cùng muốn phản ứng. Thế đối đầu ngang bằng: mỗi bên thắng 2 trong 4 lần gặp gần nhất, nên không bên nào có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử.

mỗi bên thắng 2 trong 4 lần gặp gần nhất, nên không bên nào có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử. Phong độ thiếu ổn định: Qatar chỉ thắng hai trong năm trận, Hàn Quốc cũng vậy, nên hàng thủ của cả hai có thể chịu áp lực.

Nhận định

Với thế đối đầu cân bằng, không có trận hòa nào trong bốn lần gặp gần nhất và phong độ chập chờn của cả hai đội, trận đấu này nhiều khả năng sẽ cởi mở. Cả hai đều cần một kết quả để khép lại chuỗi trận không như ý, nên màn đôi công là kịch bản hợp lý nhất cho cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Qatar · 2 thắng 0 hòa Hàn Quốc · 2 thắng Hàn Quốc 2 - 1 Qatar HQ Hàn Quốc 0 - 1 Qatar QAT Qatar 3 - 2 Hàn Quốc QAT Hàn Quốc 3 - 2 Qatar HQ

Qatar 5 trận gần nhất B H H T T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới Hàn Quốc 5 trận gần nhất B T H B T 9 Trận 4-1-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 12 Thủng lưới