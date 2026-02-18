Qatar Open 2026: Alcaraz và Sinner thị uy sức mạnh, Medvedev đại chiến Tsitsipas Sự góp mặt của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner cùng màn đối đầu kinh điển giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas khiến vòng 2 Qatar Open trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Vòng 2 giải quần vợt Qatar Open 2026 đang chứng kiến sự đổ bộ của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tâm điểm đổ dồn về Carlos Alcaraz và Jannik Sinner khi cả hai đều đang tìm cách khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas hứa hẹn mang đến một bữa tiệc chiến thuật đỉnh cao.

Carlos Alcaraz và bài kiểm tra sức mạnh trước Valentin Royer

Carlos Alcaraz bước vào trận đấu với Valentin Royer (dự kiến diễn ra lúc 1h ngày 19/2) với tư thế của một tay vợt hàng đầu thế giới. Ngôi sao người Tây Ban Nha sở hữu lối chơi tấn công toàn diện, nổi bật với những cú thuận tay mang sức nặng nghìn cân và khả năng bao sân cực kỳ linh hoạt. Thể lực dồi dào cho phép Alcaraz duy trì nhịp độ thi đấu cao, liên tục bóp nghẹt đối thủ ngay từ những game trả giao bóng đầu tiên.

Alcaraz tìm trận thắng thứ 2 tại Qatar Open 2026

Ngược lại, Valentin Royer dù có lợi thế về hình thể và những cú giao bóng nặng nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn do thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu cấp độ cao. Điểm yếu trong khâu phòng ngự và xử lý bóng thứ hai của tay vợt người Pháp sẽ là mục tiêu tấn công trực diện của Alcaraz. Nhiều chuyên gia dự đoán Alcaraz sẽ không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0 nếu kiểm soát tốt các loạt bóng bền từ cuối sân.

Jannik Sinner: Hiệu suất giao bóng đáng nể

Vào khoảng 23h30 ngày 18/2, Jannik Sinner sẽ chạm trán Alexei Popyrin. Tay vợt người Ý vừa có màn tái xuất ấn tượng khi đánh bại Machac với tỷ số 6-1, 6-4. Đáng chú ý, Sinner không đối mặt với bất kỳ break-point nào và đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng một lên tới 86%. Lối đánh ép sân, trả giao bóng sớm của Sinner được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân cứng Doha.

Sinner (bên trái) chắc chắn được đánh giá cao hơn đối thủ

Dù Popyrin vừa cắt đứt chuỗi 10 trận thua, nhưng sự chênh lệch về trình độ vẫn là quá lớn. Trong lần đối đầu gần nhất tại US Open mùa trước, Sinner đã giành chiến thắng thuyết phục. Với phong độ hiện tại, một chiến thắng chóng vánh 2-0 đang nằm trong tầm tay của tay vợt hạt giống người Ý.

Medvedev vs Tsitsipas: Cuộc chiến của những kỳ phùng địch thủ

Trận đấu đáng xem nhất trong ngày là màn so tài giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Medvedev với 10 chiến thắng sau 14 lần chạm trán. Tay vợt người Nga đang thể hiện phong độ ổn định với 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, bao gồm cả trận thắng gọn 6-4, 6-2 trong ngày khởi động tại Doha.

Tsitsipas (bên phải) bị đánh giá thấp hơn ở lần chạm trán này

Bên cạnh đó, lối đánh phòng ngự phản công và trả giao bóng sâu của Medvedev luôn là bài toán khó giải đối với Tsitsipas. Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở những game cầm giao bóng hai của Tsitsipas, nơi Medvedev thường xuyên chiếm ưu thế nhờ khả năng bào mòn thể lực đối thủ. Giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là trận đấu căng thẳng kéo dài 3 set với chiến thắng chung cuộc thuộc về Medvedev.

Lịch thi đấu Qatar Open ngày 18/02/2026

Thời gian Trận đấu Vòng 19:00 Daniil Medvedev | Stefanos Tsitsipas Vòng 2 21:00 Fabian Marozsan | Andrey Rublev Vòng 2 23:30 Alexei Popyrin | Jannik Sinner Vòng 2 01:00 (19/2) Carlos Alcaraz | Valentin Royer Vòng 2

Ngoài ra, giải đấu WTA 1000 tại Dubai cũng đang diễn ra song song với sự góp mặt của các tay vợt nữ hàng đầu như Jessica Pegula, Elena Rybakina và Coco Gauff, hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ của quần vợt thế giới.