Qatar vs Thụy Sĩ: Cơ hội gột rửa 'vết nhơ' lịch sử của nhà vô địch châu Á tại World Cup 2026 Dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui, Qatar quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup khi chạm trán đối thủ kỵ rơ Thụy Sĩ tại Santa Clara, California.

Bốn năm sau giải đấu thảm họa trên sân nhà, đội tuyển Qatar đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại Santa Clara, California. Cuộc đối đầu với Thụy Sĩ vào Chủ nhật tuần này không chỉ là trận ra quân tại World Cup 2026, mà còn là lời khẳng định về vị thế mới của những nhà vô địch châu Á. Sau khi thiết lập kỷ lục buồn là đội chủ nhà có thành tích kém nhất lịch sử (2022), thầy trò HLV Julen Lopetegui đang khao khát thực hiện một cuộc "rửa mặt" toàn diện trên đất Mỹ.

Qatar sẽ chơi trận ra quân vào ngày mai.

Từ ký ức buồn 2022 đến bản sắc của nhà vua châu Á

Sự sụp đổ của Qatar vào năm 2022 với ba trận toàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng từng là cú sốc lớn đối với bóng đá vùng Vịnh. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, bóng đá Qatar đã thực hiện một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Việc bảo vệ thành công ngôi vương Asian Cup và lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup bằng thực lực đã mang lại cho họ một sự tự tin hoàn toàn khác biệt.

Sự hiện diện của chiến lược gia lão luyện Julen Lopetegui đã thổi vào đội hình Qatar một tư duy thực dụng và kỷ luật hơn. Đội bóng vùng Vịnh giờ đây không còn là một tập thể non nớt dễ bị bẻ gãy. Với những ngôi sao đã vươn tầm châu lục như Akram Afif – người hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFC – và chân sút Almoez Ali, Qatar sở hữu bộ khung gắn kết nhờ đa số cầu thủ đang chơi bóng tại giải quốc nội.

Thử thách cực đại từ "bức tường" Thụy Sĩ

Dẫu vậy, giấc mơ về chiến thắng lịch sử của Qatar đang vấp phải một thử thách mang tên Thụy Sĩ. Đội bóng xứ đồng hồ từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự ổn định tại châu Âu. Với dàn hào thủ dạn dày kinh nghiệm như Granit Xhaka, Manuel Akanji và Ricardo Rodriguez, Thụy Sĩ bước vào giải đấu với bảng thành tích đáng nể: bất bại ở vòng loại và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn.

Thụy Sĩ là đối thủ không dễ chơi.

HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ tỏ ra vô cùng thận trọng khi gọi Qatar là "ẩn số lớn nhất" của bảng đấu. Bài học từ việc Argentina gục ngã trước Saudi Arabia bốn năm trước vẫn còn nguyên giá trị, buộc đại diện châu Âu phải duy trì sự tập trung tối đa. Thụy Sĩ không chỉ sở hữu hàng thủ thép mà còn có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu xuất sắc nhờ sự điều tiết của đội trưởng Granit Xhaka.

Lịch sử chờ sang trang tại Santa Clara

Trong một bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina, trận mở màn với Thụy Sĩ được xem là nút thắt quyết định tham vọng của Qatar. HLV Lopetegui thừa nhận thực tế: "Các đối thủ đều mạnh hơn chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đầu hàng".

Sự kết hợp giữa niềm kiêu hãnh bị tổn thương từ quá khứ và bản lĩnh của nhà vô địch châu Á hiện tại biến Qatar thành một đối thủ khó lường. Nếu có thể giành điểm, hoặc tạo nên một cú sốc trước Thụy Sĩ, Qatar sẽ chính thức xóa sạch ký ức về thảm họa 2022 và chứng minh rằng họ góp mặt tại World Cup 2026 bằng giá trị thực lực chứ không phải nhờ đặc quyền của nước chủ nhà. Thế giới có thể vẫn nhìn Qatar bằng ánh mắt của bốn năm trước, nhưng đêm diễn tại California sẽ là cơ hội để họ tự viết lại lịch sử của chính mình.