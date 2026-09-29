Qualcomm đánh giá tiến trình 2nm của Samsung nhằm đa dạng hóa nguồn cung vi xử lý cao cấp Qualcomm xác nhận đang thử nghiệm công nghệ bán dẫn 2nm của Samsung Foundry, mở ra cơ hội hợp tác sản xuất chip Snapdragon và thương mại hóa chuẩn LPDDR6.

Qualcomm vừa chính thức xác nhận việc đang nghiên cứu và đánh giá năng lực của tiến trình bán dẫn 2nm từ Samsung Foundry cho các thế hệ chip di động trong tương lai. Dù các dòng vi xử lý cao cấp thời điểm hiện tại vẫn được bàn giao cho TSMC gia công, động thái kỹ thuật mới này báo hiệu sự tái cấu trúc trong chuỗi cung ứng của gã khổng lồ bán dẫn Mỹ.

Nghiên cứu công nghệ 2nm và chiến lược đa nguồn cung ứng

Trước đó, nhiều đồn đoán trong giới công nghệ cho rằng Qualcomm có thể sử dụng tiến trình 2nm của Samsung cho vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Dù thực tế thế hệ chip này vẫn tiếp tục do TSMC đảm nhiệm, ban lãnh đạo Qualcomm đã xác nhận việc hợp tác kỹ thuật sâu hơn với đại diện Hàn Quốc vẫn đang diễn ra tích cực.

Theo ông Chris Patrick, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc bộ phận Thiết bị di động của Qualcomm, tập đoàn đang tiến hành các bước nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ tiến trình 2nm do Samsung phát triển. Mục tiêu chính là tìm hiểu kỹ thuật và đánh giá phương thức triển khai quy trình gia công mới cho các dải sản phẩm tương lai.

Qualcomm đang đánh giá tiến trình 2nm của Samsung

Việc kiểm tra này phản ánh rõ nét chiến lược giảm thiểu rủi ro của Qualcomm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một xưởng đúc duy nhất, việc mở rộng đánh giá sang tiến trình 2nm của Samsung Foundry giúp hãng duy trì tính linh hoạt. Samsung Foundry hoàn toàn có thể trở lại chuỗi cung ứng dòng Snapdragon đầu bảng nếu vượt qua các bài kiểm định kỹ thuật khắt khe về tỷ lệ xuất lượng và hiệu suất năng lượng.

Liên minh bền vững và mục tiêu thương mại hóa chuẩn LPDDR6

Bên cạnh các bài thử nghiệm bán dẫn, đại diện Qualcomm nhấn mạnh Samsung Foundry vẫn là đối tác nền tảng lâu năm. Vị thế của nhà sản xuất bán dẫn Hàn Quốc được xem là quan trọng tương đương với TSMC trong bức tranh dài hạn của hãng thiết kế chip di động hàng đầu thế giới.

Chip 2nm trong tương lai của Qualcomm có thể được sản xuất bởi Samsung

Mối liên kết giữa hai đơn vị không chỉ giới hạn ở gia công vi xử lý. Qualcomm đánh giá cao sự gắn kết với Samsung Electronics – nhà sản xuất dòng điện thoại Galaxy – và coi đây là đối tác lớn nhất toàn cầu trong mảng thiết bị thông minh qua nhiều thập kỷ.

Đáng chú ý, hai bên hiện đang đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nhằm thương mại hóa chuẩn bộ nhớ thế hệ mới LPDDR6. Đội ngũ kỹ sư chuyên trách của Qualcomm và Samsung đang giải quyết các trở ngại kỹ thuật phức tạp để sớm đưa công nghệ bộ nhớ này vào các thiết bị thương mại trong thời gian tới.