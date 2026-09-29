Qualcomm phát triển driver GPU DirectX 12 giúp smartphone Android chiến mượt game PC AAA Giải pháp driver đồ họa mới và hỗ trợ DirectX 12 từ Qualcomm hứa hẹn giúp thiết bị Android chạy ổn định các bom tấn như Cyberpunk 2077 hay Black Myth Wukong.

Nền tảng vi xử lý di động ngày nay đã đạt bước tiến vượt bậc về sức mạnh phần cứng, tuy nhiên rào cản lớn nhất ngăn smartphone trở thành cỗ máy chơi game thực thụ vẫn là khả năng tương thích với các tựa game PC đồ họa cao. Để giải quyết triệt để bài toán này, nhà sản xuất bán dẫn Qualcomm được cho là đang âm thầm phát triển hệ thống driver GPU chính thức cùng khả năng hỗ trợ Microsoft DirectX 12 ngay trên hệ điều hành Android.

Việc trải nghiệm các siêu phẩm Windows trên những chiếc flagship có thể trở nên mượt mà hơn bao giờ hết

Rào cản tương thích đồ họa giữa Windows và Android

Dù các thiết bị Android đầu bảng sở hữu hiệu năng tính toán thô rất lớn, chúng vẫn gặp nhiều trở ngại khi xử lý các trò chơi PC vốn được xây dựng chủ yếu cho giao diện lập trình ứng dụng DirectX 12 của Microsoft. Kiến trúc đồ họa di động truyền thống thiếu sự tối ưu hóa trực tiếp cho các tập lệnh x86 cũng như các lệnh gọi hàm phức tạp của hệ điều hành Windows.

Để khắc phục khoảng trống phần mềm này, cộng đồng người dùng trước nay buộc phải sử dụng các công cụ chuyển đổi từ bên thứ ba như Winlator, GameHub kết hợp cùng driver mã nguồn mở Turnip. Dù các giải pháp dịch thuật và lớp tương thích Wine đã phần nào giúp game Windows khởi chạy được trên kiến trúc ARM, hiệu năng thực tế thường thiếu ổn định và dễ phát sinh lỗi gián đoạn khung hình.

Hai lõi Prime có thể đạt xung nhịp lên tới 5GHz kết hợp cùng sáu lõi Performance vận hành ở mức 4GHz

Sức mạnh kiến trúc mới từ dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6

Tại sự kiện Snapdragon Summit 2026, Qualcomm đã trình làng thế hệ vi xử lý mới gồm Snapdragon 8 Elite Gen 6 và biến thể nâng cao Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cả hai bộ xử lý đều áp dụng kiến trúc CPU Oryon 2+6 tân tiến, mang lại bước nhảy vọt đáng kể về thông số vận hành trên thiết bị cầm tay.

Thông số kỹ thuật Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series Kiến trúc CPU Oryon cấu hình 2+6 lõi Xung nhịp lõi Prime Lên tới 5.0 GHz (2 lõi) Xung nhịp lõi Performance Lên tới 4.0 GHz (6 lõi) Bộ xử lý đồ họa Adreno tích hợp nhân chuyên dụng Adreno Matrix Tính năng đồ họa nổi bật Siêu phân giải bằng AI, tạo khung hình tự động

Điểm nhấn đáng chú ý trên bản Extreme nằm ở cụm nhân Adreno Matrix chuyên biệt, đảm nhiệm các tác vụ tính toán trí tuệ nhân tạo như nâng độ phân giải và bù khung hình. Năng lực xử lý này từng được kiểm chứng hiệu quả trên nhiều tựa game di động nặng như Diablo Immortal, War Thunder Mobile hay Farming Simulator 26.

Họ đã thành công trong việc khởi chạy hai siêu phẩm AAA cực kỳ sát phần cứng với công nghệ này

Thử nghiệm thực tế: Đột phá với Cyberpunk 2077 và Black Myth Wukong

Theo báo cáo kỹ thuật từ kênh công nghệ Geekerwan, Qualcomm đang tập trung tối ưu hóa các driver đồ họa riêng biệt nhằm phục vụ mục đích biên dịch game PC trực tiếp. Trong các thử nghiệm nội bộ trên thiết bị tham chiếu chạy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết quả ghi nhận đã mang lại nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn.

Hệ thống đã khởi chạy thành công hai siêu phẩm thuộc hàng nặng đô nhất hiện nay là Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong ở chế độ DirectX 12 qua lớp dịch mã. Cả hai tựa game đều duy trì mức khung hình trung bình vượt mốc 30 FPS, một con số ấn tượng đối với chip di động vốn phải gánh vác đồng thời cả tác vụ mô phỏng lẫn xử lý đồ họa cao cấp.

Mặc dù Qualcomm vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thời điểm phát hành driver DirectX 12 bản địa, những kết quả thử nghiệm ban đầu khẳng định hãng đang tiến rất gần đến việc thương mại hóa giải pháp này. Khi rào cản phần mềm được tháo gỡ hoàn toàn, ranh giới giữa trải nghiệm game máy tính cá nhân và smartphone sẽ dần được thu hẹp trong tương lai gần.