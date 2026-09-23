Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Extreme Gen 6 với tiến trình 2nm đạt trên 5.0 GHz Qualcomm công bố Snapdragon 8 Elite Gen 6 và bản Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm, xung nhịp vượt 5.0 GHz, giảm 37% điện năng và tăng cường xử lý AI.

Qualcomm vừa chính thức giới thiệu bộ đôi vi xử lý di động cao cấp thế hệ mới mang tên Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Đây là dòng chipset được khẳng định vị thế CPU di động có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay, mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ về kiến trúc xử lý lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng trên các thiết bị thông minh.

Qualcomm ra mắt bộ đôi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Elite Extreme Gen 6

Kiến trúc 2nm cùng bước nhảy vọt về hiệu năng

Bộ đôi Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được chế tạo dựa trên tiến trình bán dẫn 2nm tiên tiến. Trọng tâm của cấu trúc phần cứng là sự phối hợp giữa nhân CPU Qualcomm Oryon tùy chỉnh thế hệ mới, bộ xử lý đồ họa GPU Adreno và bộ xử lý thần kinh NPU Hexagon.

Nhờ cấu trúc tối ưu, xung nhịp tối đa của dòng vi xử lý mới đã chính thức vượt ngưỡng 5.0 GHz. So với thế hệ trước, nền tảng vi xử lý này mang lại mức tăng 13% về hiệu năng tổng thể, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng tới 37%, giúp thiết bị vận hành bền bỉ hơn khi chạy các tác vụ nặng.

Thông số các bộ xử lý cao cấp mới đến từ Qualcomm

Thông số Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series Tiến trình sản xuất 2nm Kiến trúc CPU Qualcomm Oryon tùy chỉnh Tốc độ xung nhịp tối đa Vượt mức 5.0 GHz Hiệu suất tổng thể Tăng 13% Mức tiêu thụ năng lượng Giảm 37% Tốc độ phản hồi Nhanh hơn 15%

Nâng cấp trí tuệ nhân tạo và xử lý đồ họa Adreno Neural Fusion

Bên cạnh cải tiến về xung nhịp, tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là trọng tâm cốt lõi trên thế hệ chipset mới. Qualcomm đã tích hợp công nghệ Adreno Neural Fusion, cho phép kết hợp trực tiếp AI vào quy trình kết xuất đồ họa nhằm phân tích bối cảnh và xử lý hình ảnh phức tạp một cách chính xác.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series hứa hẹn cho hiệu năng AI ấn tượng

Hệ thống vi xử lý còn bổ sung các bộ giải mã codec video chuyên nghiệp cùng cơ chế điều khiển pixel thông minh. Tốc độ phản hồi tác vụ được cải thiện nhanh hơn 15%, giúp việc hiển thị hình ảnh động, biên tập video và chơi các tựa game đồ họa nặng diễn ra mượt mà.

Khả năng ứng dụng trên các thiết bị cao cấp

Đại diện Qualcomm cho biết việc phát hành đồng thời hai phiên bản tiêu chuẩn và Extreme giúp các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thêm lựa chọn phân cấp sản phẩm, phục vụ mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm AI cho từng người dùng.

Xiaomi 18 Pro sẽ là những điện thoại đầu tiên dùng SoC cao cấp mới của Qualcomm

Dòng vi xử lý mới sẽ sớm xuất hiện trên các mẫu điện thoại cao cấp của nhiều thương hiệu lớn. Trong đó, Xiaomi 18 Pro được xác nhận nằm trong nhóm sản phẩm tiên phong sử dụng chipset này, tiếp theo là các thiết bị từ vivo, REDMI, OPPO, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor và RedMagic.