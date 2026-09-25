Qualcomm ra mắt Snapdragon Sound Elite Gen 2: Chip âm thanh tích hợp AI tự suy luận độc lập Nền tảng Snapdragon Sound Elite Gen 2 sở hữu năng lực xử lý AI 128 GOPS, kết nối Wi-Fi 6E tầm xa và tiết kiệm 40% pin, giúp thiết bị đeo hoạt động độc lập.

Qualcomm vừa chính thức giới thiệu Snapdragon Sound Elite Gen 2 tại sự kiện công nghệ ở Hawaii. Đây là nền tảng chip âm thanh cao cấp thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo chuyên sâu nhằm biến các dòng tai nghe và thiết bị đeo thông minh thành những trợ lý độc lập, giảm thiểu sự phụ thuộc vào điện thoại di động.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 ra mắt

Bước nhảy vọt về năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo trên thiết bị đeo

Snapdragon Sound Elite Gen 2 là nền tảng phần cứng âm thanh đầu tiên của Qualcomm được tối ưu hóa chuyên biệt cho các mô hình AI cá nhân. Thay vì chỉ đóng vai trò giải mã tín hiệu âm thanh đơn thuần, con chip này có khả năng tự suy luận và xử lý dữ liệu theo thời gian thực ngay trên thiết bị.

So với thế hệ tiền nhiệm Snapdragon S7 Gen 1, Snapdragon Sound Elite Gen 2 mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng tính toán. Nền tảng mới đạt sức mạnh 128 GOPS cho các tác vụ AI cùng 256 phép toán MAC trên mỗi chu kỳ xung nhịp, tương đương mức tăng gấp đôi hiệu suất xử lý so với trước.

Nhờ năng lực điện toán này, tai nghe trang bị chip mới có thể vận hành trơn tru nhiều tác vụ thông minh đồng thời. Người dùng có thể trải nghiệm các tính năng như nhận diện ngữ cảnh môi trường, hỗ trợ giọng nói tức thì và dịch thuật thời gian thực mà không gặp độ trễ đường truyền lên đám mây.

Chuẩn truyền dẫn không dây và công nghệ chống ồn thế hệ mới

Về chất lượng âm thanh và khả năng kết nối, Qualcomm tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu bằng việc kết hợp công nghệ aptX Lossless cùng chuẩn truyền tải XPAN. Sự kết hợp này phá vỡ ranh giới khoảng cách hạn chế của kết nối Bluetooth truyền thống, cho phép thiết bị duy trì luồng âm thanh độ phân giải cao và không suy hao ở khoảng cách xa hơn.

Các tính năng chính của Snapdragon Sound Elite Gen 2

Đáng chú ý, nền tảng còn tích hợp công nghệ khử tiếng ồn chủ động thích ứng thế hệ thứ 5 (Adaptive ANC Gen 5). Đi kèm với mô-đun Wi-Fi 6E công suất cực thấp, hệ thống cho phép tai nghe duy trì kết nối trực tiếp đến trợ lý ảo với độ ổn định cao, ngay cả trong những không gian phức tạp và nhiều tạp âm.

Tối ưu hóa thiết kế phần cứng và mức tiêu thụ điện năng

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với thiết bị đeo thông minh là giới hạn vật lý và thời lượng pin. Trên Snapdragon Sound Elite Gen 2, Qualcomm đã tối ưu hóa kiến trúc bán dẫn để giải quyết triệt để vấn đề này.

Thông số kỹ thuật Snapdragon S7 Gen 1 Snapdragon Sound Elite Gen 2 Hiệu năng tính toán AI Mức tiêu chuẩn 128 GOPS (Gấp đôi thế hệ trước) Năng lực xử lý MAC 128 phép toán/chu kỳ 256 phép toán/chu kỳ Kích thước khuôn chip Tiêu chuẩn Giảm 30% diện tích Mức tiêu thụ điện năng Tiêu chuẩn Tiết kiệm 40% Công nghệ chống ồn Adaptive ANC Adaptive ANC thế hệ thứ 5 Chuẩn kết nối mở rộng Bluetooth / Wi-Fi aptX Lossless, XPAN, Wi-Fi 6E cực thấp

Kích thước tổng thể của nền tảng được thu nhỏ 30%, trong khi mức tiêu hao điện năng giảm tới 40% so với thế hệ trước. Cải tiến này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất chế tác các mẫu tai nghe True Wireless, kính thông minh hay thiết bị đeo đa phương thức gọn gàng hơn mà vẫn duy trì thời lượng pin ấn tượng phục vụ nhu cầu liên tục cả ngày.