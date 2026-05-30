Qualcomm Snapdragon C ra mắt: Phổ cập trí tuệ nhân tạo cho laptop Windows giá rẻ Nền tảng Snapdragon C mới tích hợp NPU chuyên dụng cho các dòng laptop phổ thông, hứa hẹn mang trải nghiệm AI và thời lượng pin bền bỉ đến với người dùng phân khúc 300 USD.

Qualcomm vừa chính thức giới thiệu Snapdragon C Platform, bộ xử lý mới thiết kế riêng cho các dòng laptop Windows giá rẻ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng thị phần xuống phân khúc phổ thông, sau khi hãng đã đạt được những thành công nhất định ở nhóm thiết bị cao cấp và tầm trung sử dụng kiến trúc ARM.

Sức mạnh AI cho phân khúc máy tính phổ thông

Khác với các dòng chip truyền thống trong cùng tầm giá, điểm nhấn quan trọng nhất của Snapdragon C là việc tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng. Trang bị này cho phép các mẫu laptop giá rẻ có thể xử lý trực tiếp các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị, vốn đang trở thành tiêu chuẩn mới trên hệ sinh thái Windows hiện đại.

Qualcomm ra mắt bộ xử lý Snapdragon C mới

Nền tảng mới được tối ưu hóa để xử lý mượt mà các tác vụ thường nhật như duyệt web, học tập trực tuyến, công việc văn phòng và giải trí cơ bản. Theo Qualcomm, mục tiêu của dòng chip này là mang lại trải nghiệm điện toán ổn định, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh cho nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp nhỏ.

Ưu thế về thời lượng pin và tính di động

Tận dụng lợi thế của kiến trúc ARM, các thiết bị chạy Snapdragon C hứa hẹn sẽ có thời lượng sử dụng pin kéo dài cả ngày chỉ với một lần sạc. Bên cạnh đó, khả năng quản lý nhiệt hiệu quả giúp máy vận hành mát mẻ và êm ái hơn, loại bỏ tiếng ồn từ quạt tản nhiệt thường thấy trên các dòng laptop phổ thông sử dụng chip x86.

Snapdragon C phổ cập các tính năng AI trên các laptop Windows giá rẻ

Mặc dù không tập trung vào hiệu suất đồ họa nặng hay chơi game chuyên nghiệp, Snapdragon C vẫn đảm bảo tính ổn định cao trong các cuộc gọi video hoặc khi xử lý đa nhiệm cơ bản. Đây là yếu tố then chốt để Qualcomm định vị sản phẩm của mình như một giải pháp thay thế hiệu quả cho các bộ xử lý giá rẻ từ Intel và AMD.

Lộ trình thương mại hóa và giá bán dự kiến

Nhiều nhà sản xuất máy tính lớn bao gồm Acer, HP và Lenovo đã xác nhận đang phát triển các dòng sản phẩm dựa trên nền tảng SoC mới này. Qualcomm đặt mục tiêu đưa Snapdragon C xuất hiện trên các mẫu laptop có mức giá khởi điểm khoảng 300 USD (tương đương khoảng 7,9 triệu đồng).

Thông tin Chi tiết dự kiến Phân khúc mục tiêu Laptop Windows phổ thông (giá rẻ) Kiến trúc chủ đạo ARM (Tiết kiệm điện năng) Tính năng nổi bật Tích hợp NPU xử lý AI chuyên dụng Giá khởi điểm Khoảng 300 USD (7,9 triệu đồng) Đối tác sản xuất Acer, HP, Lenovo

Nhiều laptop giá rẻ dùng chip Snapdragon C sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Dự kiến, những mẫu laptop đầu tiên trang bị Snapdragon C sẽ chính thức lên kệ vào cuối năm nay. Hiện tại, các thông số chi tiết về số nhân CPU, xung nhịp GPU và cấu hình bộ nhớ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng chip này hứa hẹn sẽ thúc đẩy cuộc đua công nghệ AI diễn ra mạnh mẽ hơn ngay cả ở những phân khúc thiết bị dễ tiếp cận nhất.