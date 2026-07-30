Quan chức châu Âu đầu tiên chính thức ủng hộ kế hoạch bán thương quyền World Cup của FIFA Chủ tịch LĐBĐ CH Czech David Trunda ủng hộ kế hoạch tư nhân hóa thương quyền World Cup của FIFA, gây ra sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ bóng đá châu Âu.

Kế hoạch mang tính bước ngoặt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong việc chuyển nhượng một phần quyền thương mại các giải đấu lớn cho tư nhân vừa ghi nhận tiếng nói ủng hộ đầu tiên từ châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech, ông David Trunda, đã công khai lên tiếng bảo vệ đề xuất này, đánh dấu sự rạn nứt đầu tiên trong khối liên minh châu Âu vốn đang phản đối quyết liệt chiến lược của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Bước ngoặt từ CH Czech và bài toán tài chính 30 triệu bảng

Theo đề xuất từ FIFA, một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm thương mại hóa toàn bộ hệ thống giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup. Mô hình này mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân sở hữu từ 20% đến 30% cổ phần.

Để tạo sức hút cho dự án, FIFA cam kết phân bổ khoản hỗ trợ tài chính lên tới 30 triệu bảng Anh cho mỗi đơn vị trong số 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu nếu đề xuất được thông qua. Đây là nguồn lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nền bóng đá tầm trung và nhỏ, nơi ngân sách vận hành phụ thuộc nhiều vào các khoản tài trợ quốc tế.

Chia sẻ về quyết định của mình, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech David Trunda nhận định: "Tôi nhìn thấy những lợi ích thực tế khi hợp tác chặt chẽ với Gianni Infantino và đội ngũ của ông ấy. Tất nhiên, chúng tôi cần thêm thông tin, nhưng cá nhân tôi thấy những tác động tích cực từ ý tưởng của FIFA".

Làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA và các thế lực bóng đá

Quan điểm của ông Trunda đi ngược lại hoàn toàn với lập trường cứng rắn từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo đanh thép khi cho rằng "linh hồn và cơ chế quản trị bóng đá không phải tài sản để mua bán", đồng thời yêu cầu FIFA giải trình minh bạch về quyền lợi tài chính cũng như hệ lụy dài hạn của phương án này.

Sự bất bình không dừng lại ở cấp liên đoàn châu lục. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định họ không hề được thông báo trước về đề xuất và đặt dấu hỏi lớn về quy trình ra quyết định của FIFA. Tương tự, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lên tiếng chỉ trích FIFA vì công bố dự án trước khi tiến hành tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.

Sự phân hóa quyền lực trong bóng đá toàn cầu

Động thái ủng hộ từ phía CH Czech cho thấy chiến lược của FIFA đang tạo ra những khe nứt trong nội bộ châu Âu. Với cơ chế 211 phiếu bầu bình đẳng giữa các liên đoàn thành viên, FIFA có cơ sở để hướng tới việc thông qua kế hoạch nếu nhận được sự đồng thuận từ phần lớn các liên đoàn tại châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và các quốc gia châu Âu có quy mô tài chính vừa phải.

Cuộc tranh cãi quanh dự án FIFA Forward Enterprise phản ánh mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa FIFA và UEFA. Đây không chỉ là xung đột về mô hình kinh doanh bản quyền thương mại, mà còn là cuộc chiến kiểm soát dòng tiền và định hình lại cấu trúc quản trị của bóng đá thế giới trong tương lai.