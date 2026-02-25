Quan chức Fed thận trọng về lộ trình giảm lãi suất khi lạm phát Mỹ duy trì mức 3% Các lãnh đạo Fed nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi lạm phát 3% trước khi hạ lãi suất. Thị trường dự báo đợt nới lỏng tiếp theo vào tháng 6 hoặc tháng 7/2026.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh Quốc gia (NABE) diễn ra tại Washington DC ngày 24/2, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra thông điệp thận trọng về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa chuộng của Fed - đã tăng lên mức 3% trong tháng 12/2025, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mục tiêu dài hạn.

Lạm phát dịch vụ và nhà ở vẫn là rủi ro tiềm ẩn

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, khẳng định lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, do đó việc giảm lãi suất về mức thấp hơn vào thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Goolsbee nhấn mạnh Fed nên hoãn các đợt cắt giảm cho đến khi có bằng chứng xác thực về việc lạm phát đang trên đà giảm bền vững về mức 2%.

Đáng chú ý, mức tăng PCE tháng 12/2025 đã cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11. Dù một phần nguyên nhân đến từ các yếu tố tạm thời như thuế quan, ông Goolsbee đặc biệt lưu ý rằng áp lực từ lĩnh vực dịch vụ và nhà ở vẫn duy trì ở mức cao. Đây là những khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan nhưng đòi hỏi cơ quan điều hành phải duy trì sự cảnh giác cao độ.

Thị trường lao động mạnh mẽ làm giảm áp lực hạ lãi suất

Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đồng tình với cách tiếp cận thận trọng này. Ông Waller cho rằng dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn so với các dự báo trước đó. Việc số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 1/2026 khả quan đã làm giảm bớt tính cấp thiết của việc phải hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, đưa ra một góc nhìn mới về cấu trúc thị trường lao động. Theo ông, sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc cắt giảm nhân công có thể dẫn đến một thời kỳ có tỷ lệ thất nghiệp cơ cấu cao hơn. Đây là một sự dịch chuyển mang tính hệ thống mà Fed khó có thể can thiệp hiệu quả chỉ bằng công cụ lãi suất.

Dự báo lộ trình lãi suất từ thị trường tài chính

Sau ba lần cắt giảm lãi suất (mỗi lần 0,25 điểm phần trăm) vào cuối năm 2025, giới đầu tư đang điều chỉnh lại kỳ vọng cho năm 2026. Các phát biểu mới nhất từ giới chức Fed đã khiến thị trường tin rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến giữa năm nay.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2026 hiện ở mức 50%. Trong khi đó, khả năng một đợt hạ lãi suất diễn ra vào tháng 7/2026 được các nhà giao dịch đặt cược cao hơn, đạt khoảng 71%. Điều này cho thấy thị trường đang dần chấp nhận kịch bản Fed sẽ kiên nhẫn hơn để bảo đảm mục tiêu ổn định giá cả.