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Quản lý tài chính từ nhỏ – Kỹ năng lớn cho tương lai

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 04/06/2026 07:22
Từ khoản tiền tiêu vặt đến thu nhập khi làm thêm, nhiều học sinh Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng quản lý tài chính để tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai.
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