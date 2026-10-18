Quán nhà Haha tập 1: Dàn nghệ sĩ hội ngộ tại Huế và loạt sự cố hài hước ngày đầu mở quán Tập 1 Quán nhà Haha ghi dấu màn chào sân của 5 nghệ sĩ tại Huế khi phải trực tiếp vận hành quán ăn, trước khi bất ngờ đón tiếp Minh Hằng cùng Quốc Thiên.

Chương trình thực tế Quán nhà Haha chính thức trở lại với mùa thứ hai tại Huế, đưa các thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh bước vào thử thách vận hành một quán ăn gia đình thực thụ. Ngay từ những giờ đầu mở cửa, nhiều tình huống bất ngờ và dở khóc dở cười đã diễn ra khi các nghệ sĩ phải đảm nhiệm các vai trò hoàn toàn mới.

Màn hội ngộ mang đậm bản sắc văn hóa Cố đô

Các thành viên Gia đình Haha có màn xuất hiện gắn liền với những nét đặc trưng của Huế. Jun Phạm thong dong trên chiếc thuyền rồng dọc dòng sông Hương và cất câu hò xứ Huế. Bùi Công Nam di chuyển bằng taxi, hào hứng chia sẻ với bác tài về mục tiêu mở quán. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh cùng ngồi xích lô qua cầu Nguyễn Hoàng, còn Rhymastic là người có mặt sớm nhất tại điểm hẹn để tận hưởng không gian thoáng đãng.

Sau khoảng thời gian tạm xa nhau, cả năm thành viên vỡ òa trong niềm vui hội ngộ. Ngay sau màn gặp gỡ, nhóm nhận mật thư hướng dẫn đến quán ăn của cô Bé và chú Phước để bắt đầu chuỗi ngày làm việc thực tế.

Phân công nhiệm vụ và những thử thách đầu tiên

Sau bữa sáng, các thành viên bắt tay ngay vào khâu chuẩn bị để kịp thời gian mở cửa phục vụ khách. Bùi Công Nam nhận việc hỗ trợ chú Phước sắp xếp bàn ăn. Dù từng có kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ, anh thừa nhận đã lâu không làm việc này nên gặp đôi chút bỡ ngỡ trong khâu bài trí bát đũa theo đúng quy chuẩn.

Các nghệ sĩ được cô Bé hướng dẫn làm các món ăn Huế và học cách vận hành quán ăn

Tại khu vực bếp, Jun Phạm đóng vai trò bếp chính bên cạnh cô Bé. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chủ quán cùng khả năng nấu nướng sẵn có, nam ca sĩ nhanh chóng nắm bắt công thức và chế biến thành công các món đặc sản địa phương như canh mít lá lốt, vả xúc bánh tráng và cá bống thệ kho tộ.

Sự đối lập giữa các vị trí vận hành

Ở vị trí bưng bê và tiếp đón thực khách, Duy Khánh đem lại không khí vui vẻ nhưng cũng không ít pha xử lý lúng túng. Do quán phục vụ theo mâm gia đình dựa trên thực đơn trong ngày, anh không thể nhớ hết tên các món ăn và phải mang cả tấm bảng thực đơn lớn ra tận bàn để giới thiệu cho khách.

Duy Khánh mang lại nhiều tiếng cười trong tập đầu tiên của Quán nhà Haha

Bù lại sự vụng về khi giới thiệu món, Duy Khánh thể hiện sự hoạt ngôn, liên tục tạo tiếng cười giúp khách hàng cảm thấy thoải mái trong bữa ăn. Ở khu vực hậu cần, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục gắn bó với công việc rửa dọn. Tinh thần làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ của cô giúp căn bếp luôn ngăn nắp, sạch sẽ.

Ngọc Thanh Tâm năng nổ, chăm chỉ hòa mình vào yêu cầu công việc mới

Về phía Rhymastic, nam nghệ sĩ thể hiện phong cách làm việc quan sát, linh hoạt hỗ trợ bất cứ khu vực nào cần người giúp việc mà không nề hà nhiệm vụ.

Gắn kết bên mâm cơm tối và bất ngờ từ khách mời

Khép lại ngày làm việc đầu tiên, cả nhóm cùng gia đình cô Bé, chú Phước quây quần bên mâm cơm với món bánh ướt thịt nướng. Bữa ăn có thêm sự tham gia của Xuân An, con trai chú Phước. Ý tưởng lập bảng kỷ niệm để khách lưu lại cảm nhận tại quán do Xuân An đề xuất đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình từ Rhymastic.

Bữa cơm thân mật giữa Gia đình Haha và cô chú Phước, Bé

Bữa cơm tối diễn ra ấm áp với những chia sẻ hài hước về sự khác biệt phương ngữ giữa các vùng miền do chú Phước kể. Bước sang ngày làm việc thứ hai, guồng quay công việc dần đi vào quỹ đạo khi mọi người đã hiểu rõ nhiệm vụ phân công.

Quốc Thiên và Minh Hằng tới với Quán nhà Haha

Bất ngờ xảy ra khi Minh Hằng và Quốc Thiên xuất hiện với tư cách khách mời đồng hành tại chặng Huế. Sự góp mặt của hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều tình huống mới mẻ trong việc hỗ trợ quán ăn những ngày kế tiếp.