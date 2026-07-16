Quần vợt Việt Nam nhận thất bại trước Ả Rập Xê Út tại Davis Cup 2026 Đội tuyển quần vợt Việt Nam khởi đầu Davis Cup 2026 nhóm III với trận thua 0-2 trước Ả Rập Xê Út. Sự thiếu vắng các trụ cột và điểm yếu thể lực là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả bất lợi tại Kuala Lumpur.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trong ngày ra quân tại Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương. Giải đấu diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 15/7 đến 18/7, chứng kiến một đội hình Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách.

Đối đầu với Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực không nhỏ khi thành tích đối đầu gần nhất vào năm 2025 là một thất bại. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội tuyển bước vào sân chơi Davis Cup mà không có sự phục vụ của Lý Hoàng Nam - tay vợt đã chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Khoảng trống mà cựu tay vợt số 1 Việt Nam để lại đã bộc lộ rõ rệt qua những diễn biến trên sân.

Đội hình tuyển Việt Nam dự Davis Cup năm nay. Ảnh: VTF

Thử thách khắc nghiệt cho các tay vợt trẻ

Ở trận đơn đầu tiên, Phạm La Hoàng Anh là người lĩnh ấn tiên phong. Dù từng có thời gian tập luyện tại Mỹ và sở hữu một danh hiệu quốc gia trong năm nay, Hoàng Anh vẫn tỏ ra lép vế trước Saud Alhogbani (hạng 2.497 thế giới). Tay vợt trẻ của Việt Nam để thua nhanh 1-6 trong set đầu tiên.

Bước sang set 2, Hoàng Anh đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường khi nỗ lực đòi lại break và kéo đối thủ vào loạt tie-break cân não. Tuy nhiên, khi thể lực bị bào mòn nghiêm trọng, anh đã không thể duy trì sự ổn định và chấp nhận thất bại 5-7 trong loạt đấu súng, chung cuộc thua 0-2 (1-6, 6-7). Hình ảnh tay vợt trẻ khuỵu xuống lưới ngay sau trận đấu đã minh chứng cho sự khắc nghiệt về cường độ thi đấu tại cấp độ quốc tế.

Kịch bản ngược dòng bất thành của Vũ Hà Minh Đức

Hy vọng được dồn vào tay vợt số 1 Việt Nam hiện tại là Vũ Hà Minh Đức (hạng 1.860 thế giới) trong cuộc đối đầu với Ammar Alhogbani (hạng 1.071 thế giới). Minh Đức đã có khởi đầu bùng nổ khi áp đảo đối thủ để giành chiến thắng 6-2 trong set 1 bằng những pha điều bóng sắc sảo.

Tuy nhiên, kịch bản cũ về vấn đề thể lực một lần nữa lặp lại. Tay vợt gốc Hà Nội sa sút nhanh chóng trong set 2 khi để thua trắng 0-6. Sang set quyết định, dù đã rất nỗ lực nhưng Minh Đức vẫn không thể lật ngược thế cờ và nhận thất bại 3-6. Trận thua này cũng chính thức xác nhận thất bại chung cuộc của tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út, khiến trận đánh đôi sau đó của Nguyễn Đại Khánh và Nguyễn Minh Phát chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Vũ Hà Minh Đức không thể tạo nên bất ngờ. Ảnh: VTF

Bài toán kinh nghiệm và thể lực

Thất bại ngày ra quân cho thấy khoảng cách về trình độ và kinh nghiệm trận mạc của các tay vợt Việt Nam khi thiếu vắng các đàn anh trụ cột. Việc ít có cơ hội cọ xát tại các giải chuyên nghiệp quốc tế khiến các tay vợt trẻ dễ bị hụt hơi trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển quần vợt Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Malaysia. Đây tiếp tục được dự báo là một thử thách khó khăn khi đối thủ sở hữu đội hình đồng đều với những tay vợt như Koay Hao Sheng và Darrshan Suresh, vốn được đánh giá cao hơn về cả kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.