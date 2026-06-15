Quang Hải giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26 Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức được vinh danh tại gala V-League Awards 2026, đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của CLB Công an Hà Nội với hàng loạt giải thưởng cá nhân quan trọng.

Nguyễn Quang Hải đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League mùa giải 2025/26. Buổi lễ vinh danh diễn ra chiều 15/6 tại sự kiện V-League Awards 2026, chứng kiến sự áp đảo của các cá nhân thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa đi qua hành trình 25 năm đổi mới.

Quang Hải được vinh danh tại V-League Awards 2026.

Sự thống trị của CLB Công an Hà Nội

Tâm điểm của buổi lễ là khoảnh khắc Nguyễn Quang Hải vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để nhận biểu tượng vinh danh từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang-sik. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tầm ảnh hưởng và phong độ ổn định của tiền vệ sinh năm 1997 trong suốt mùa giải vừa qua.

Bên cạnh danh hiệu cao quý nhất, CLB Công an Hà Nội còn thâu tóm nhiều hạng mục quan trọng khác. Tiền đạo Alan đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 16 pha lập công. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Hệ thống phòng ngự của đội bóng ngành Công an cũng để lại dấu ấn khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận giải Bàn thắng đẹp nhất mùa. Siêu phẩm này được thực hiện trong trận đấu với đối thủ Đông Á Thanh Hóa.

Vinh danh các cá nhân và tập thể tiêu biểu

Ngoài các giải thưởng tại đấu trường cao nhất, Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất quốc gia cho tiền vệ Trần Minh Vương thuộc CLB Trường Tươi Đồng Nai. Về phía các tập thể, Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác đào tạo trẻ khi là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải (22,9 tuổi).

Công tác điều hành trận đấu cũng được ghi nhận với ba trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa giải 2025/26, bao gồm các ông: Hoàng Ngọc Hà, Ngô Duy Lân và Mai Xuân Hùng. Sự kiện kết thúc với những đánh giá tích cực về chất lượng chuyên môn và nỗ lực nâng tầm giải đấu sau 25 năm chuyên nghiệp hóa.