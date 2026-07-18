Quang Hải lĩnh ấn thủ quân, ĐT Việt Nam quyết thắng Myanmar trong cơn sốt tại Thái Nguyên Trận giao hữu với Myanmar là màn tổng duyệt cuối cùng của HLV Kim Sang-sik trước AFF Cup 2026, diễn ra trên sân vận động hiện đại bậc nhất tại tỉnh Thái Nguyên.

Vào lúc 19h00 tối nay (18/7), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu quan trọng với Myanmar trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Đây không chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, mà là bài kiểm tra cuối cùng để HLV Kim Sang-sik hoàn thiện bộ khung chiến thuật trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026.

Quang Hải sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Trọng trách mới của Nguyễn Quang Hải

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát là việc Nguyễn Quang Hải được tin tưởng trao tấm băng thủ quân. Trong bối cảnh đội tuyển đang chuyển giao thế hệ và tích hợp các nhân tố mới, vai trò của ngôi sao sinh năm 1997 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Anh không chỉ là hạt nhân trong lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

Phát biểu trước trận đấu, Quang Hải khẳng định quyết tâm: "Dù đây chỉ là một trận giao hữu, toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tích cực nhất. Chúng tôi muốn có một bước đệm hoàn hảo về cả chuyên môn lẫn tinh thần trước khi bước vào giải đấu chính thức". Sự tự tin của thủ quân ĐT Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sân vận động 535 tỷ đồng và diện mạo mới của ĐTQG

Trận đấu tối nay đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ĐTQG Việt Nam thi đấu tại tỉnh Thái Nguyên. Cuộc đối đầu diễn ra trên mặt cỏ của sân vận động hiện đại trị giá 535 tỷ đồng vừa khánh thành. Cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ phô diễn kỹ thuật và triển khai lối chơi tấn công đẹp mắt như triết lý mà ban huấn luyện đang xây dựng.

HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ tận dụng tối đa các quyền thay người để thử nghiệm sự gắn kết giữa nhóm cầu thủ trụ cột và những gương mặt nhập tịch mới xuất hiện. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi của các tân binh trong môi trường áp lực cao trước khi chốt danh sách dự AFF Cup.

Cơn sốt vé và kỳ vọng từ người hâm mộ

Sức hút của đội tuyển đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ tại địa phương. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo hết vé, thị trường chợ đen đã ghi nhận mức giá cao gấp 2-3 lần giá gốc. Sự cuồng nhiệt này xuất phát từ niềm tin vào một diện mạo mới mẻ, giàu sức sống của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Trận đấu với Myanmar không chỉ là màn tổng duyệt về mặt tỷ số, mà còn là bài kiểm tra về khả năng vận hành hệ thống dưới áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả. Một chiến thắng thuyết phục tại Thái Nguyên sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực trong năm 2026.