Quang Hải thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 5 chức vô địch V-League Với việc cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng quang sớm tại mùa giải 2025/26, Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở tuổi 29.

Bóng đá Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử khi Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất từ trước đến nay. Sau chiến thắng quyết định giúp Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) lên ngôi vô địch V-League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu, người đội trưởng sinh năm 1997 đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng phải mơ ước.

Quang Hải sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Vị vua mới của đấu trường quốc nội

Thành công của Quang Hải gắn liền với sự trỗi dậy mạnh mẽ của CAHN trong những năm gần đây. Đây là chức vô địch V-League thứ hai của đội bóng ngành Công an chỉ trong vòng 4 mùa giải kể từ khi trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam vào năm 2023. Đáng chú ý, trong cả hai lần đăng quang này, Quang Hải đều đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội.

Kể từ khi gia nhập CAHN vào tháng 6/2023, tiền vệ người Đông Anh đã nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng. Anh không chỉ điều tiết nhịp độ trận đấu mà còn trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng, đưa tập thể đầy tham vọng này đi từ thành công này đến thành công khác. Nhìn rộng hơn, sự thống trị của Quang Hải tại giải quốc nội được thể hiện qua con số 5 lần nâng cao cúp vô địch V-League:

Hà Nội FC (3 lần): 2016, 2018, 2019.

2016, 2018, 2019. Công an Hà Nội FC (2 lần): 2023, 2025/26.

Bên cạnh 5 danh hiệu V-League, anh còn sở hữu 3 Cúp quốc gia và 4 Siêu cúp quốc gia. Nếu tính cả chức vô địch hạng Nhất năm 2015 cùng CLB Hà Nội – bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp – Quang Hải đã thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể đạt được tại cấp độ câu lạc bộ trong nước.

Biểu tượng của thế hệ vàng đội tuyển quốc gia

Sự vĩ đại của Quang Hải không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ mà còn in đậm dấu ấn trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh là thành viên chủ chốt trong 2 trên tổng số 3 chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam (2018 và 2024). Đặc biệt, tại AFF Cup 2018, phong độ chói sáng đã giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Sự xuất sắc của Quang Hải giúp cho những CLB mà anh đầu quân gặt hái thành công.

Quang Hải cũng là gương mặt đại diện tiêu biểu cho "thế hệ vàng" dưới thời HLV Park Hang-seo với hàng loạt chiến tích vang dội:

Huy chương vàng SEA Games 2019.

Á quân U23 châu Á 2018 (Thường Châu).

Á quân King's Cup 2019.

Góp mặt tại FIFA U20 World Cup 2017 – cấp độ thế giới cao nhất bóng đá nam Việt Nam từng chạm tới.

Bảng vàng danh hiệu cá nhân và sự bền bỉ đáng nể

Về phương diện cá nhân, Quang Hải đã thâu tóm gần như mọi giải thưởng cao quý. Anh là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2018, cùng 2 Quả bóng bạc (2019, 2021) và 2 Quả bóng đồng (2017, 2025). Tầm vóc của anh còn vươn ra khỏi biên giới khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 và liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu tại các kỳ Asian Cup và AFF Cup.

Ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền thể thao nước nhà, Quang Hải đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018) và hạng Ba (năm 2025). Ở tuổi 29, khi đã đứng trên đỉnh cao lịch sử, khát khao của tiền vệ tài hoa này vẫn chưa dừng lại. Anh đang hướng tới những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục cùng CAHN trong mùa giải 2026/27, tiếp tục sứ mệnh đưa bóng đá Việt Nam vươn xa trên bản đồ quốc tế.