Đời sống Quảng Ngãi bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm, gồm 2 điểm cấp tỉnh và đặc khu Lý Sơn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm Giao thừa và các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu tổ chức đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

2 điểm bắn pháo hoa do UBND tỉnh tổ chức

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ngãi chào Xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra từ 22h00 – 23h30 ngày 16/02/2026 (đêm 29 Tết) tại:

Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành)

Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum)

Ngay sau chương trình nghệ thuật, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong thời lượng 15 phút (23h30 – 23h45 cùng ngày) tại hai địa điểm trên, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón thời khắc chuyển giao năm mới.

Hoạt động bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan triển khai. Việc giao ngành chuyên môn phụ trách cho thấy sự phân công rõ ràng giữa khâu tổ chức nghệ thuật và bảo đảm kỹ thuật, hậu cần.

Đặc khu Lý Sơn được phép bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Cùng với 2 điểm do UBND tỉnh tổ chức, đặc khu Lý Sơn là địa phương thứ 3 được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cho phép bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy xác nhận, đề xuất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp của địa phương đã được chấp thuận.

Địa điểm: Quảng trường đặc khu Lý Sơn

Quảng trường đặc khu Lý Sơn Thời gian: 0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ)

0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ) Thời lượng: Khoảng 15 phút

Khoảng 15 phút Kinh phí dự kiến: Khoảng 500 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Quảng Ngãi

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Bên cạnh hoạt động trọng tâm đêm Giao thừa, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức:

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch

Trang trí, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân

Chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

Chăm lo an sinh xã hội dịp Tết

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, kết hợp nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa.