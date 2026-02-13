Quảng Ninh bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 19 địa phương, 2 điểm tầm cao
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH (29/01/2026) cho phép 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02) và Tết Bính Ngọ 2026.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH ngày 29/01/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Văn bản đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) và đón năm mới.
Lịch và địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh
Theo nội dung công văn, các điểm bắn được phân bổ theo 3 mốc chính:
- Ngày 03/02/2026: 01 điểm tại xã Vĩnh Thực.
- Ngày 16/02/2026 (29 Tết): 04 điểm tại Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí.
- Ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ): 14 điểm tại Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.
Trong tổng số 19 điểm:
- 02 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao: Hạ Long, Vân Đồn.
- 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp: tại các địa phương còn lại.
|STT
|Địa phương
|Thời gian bắn
|Địa điểm bắn
|Thời lượng
|Số lượng bắn
|Tầm bắn
|1
|Vân Đồn
|Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026
|Khu 9, đặc khu Vân Đồn
|15 phút
|800 quả
|Tầm cao
|2
|Cửa Ông
|Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026
|Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông
|10 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|3
|Đông Triều
|Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026
|Sân Vận Động Trung tâm phường Đông triều
|15 phút
|50 giàn
|Tầm thấp
|4
|Mạo Khê
|Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026
|Quảng trường Trung tâm Đông Triều, khu Nhuệ Hổ
|15 phút
|120 giàn
|Tầm thấp
|5
|Đầm Hà
|Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
|Quảng Trường 28/01, Lê Lương, Đầm Hà
|12 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|6
|Móng Cái 1
|Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
|Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bắc Luân II)
|15 phút
|120 giàn
|Tầm thấp
|7
|Đông Ngũ
|Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026
|Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Ngũ
|09 phút
|60 giàn
|Tầm thấp
|8
|Hoành Bồ
|Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026
|Tổ 5, khu Trới 5, phường Hoành Bồ
|09 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|9
|Quảng Hà
|Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
|Khu vực bờ kè thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà
|12 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|10
|Tuần Châu
|Từ 23h00-23h10, ngày 16/02/2026
|Khu vực Dự án, khu dân cư Đô thị mới Đồn Điền, phường Tuần Châu
|10 phút
|60 giàn
|Tầm thấp
|11
|Uông Bí
|Từ 23h00, ngày 16/02/2026
|Hồ Công viên phường Uông Bí
|15 phút
|120 giàn
|Tầm thấp
|12
|Cẩm Phả
|Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
|Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả
|12 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|13
|Vĩnh Thực
|21h30, ngày 03/02/2026
|Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Thực
|09 phút
|03 giàn
|Tầm thấp
|14
|Quảng Yên
|Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
|Sân Vận Động Quảng Yên
|15 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|15
|Bình Liêu
|Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
|Quảng trường 25/12, thôn Bình Đẳng, Bình Liêu
|12 phút
|90 giàn
|Tầm thấp
|16
|Việt Hưng
|Từ 00h00-00h10, ngày 17/02/2026
|Tổ 6, khu giếng đáy 3 B, phường Việt Hưng
|10 phút
|60 giàn
|Tầm thấp
|17
|Tiên Yên
|Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
|Cầu ngầm Tiên Yên, xã Tiên Yên
|15 phút
|120 giàn
|Tầm thấp
|18
|Ba Chẽ
|Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
|Đường bờ sông thôn 7, Ba Chẽ
|15 phút
|60 giàn
|Tầm thấp
|19
|Hạ Long
|Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
|Quảng trường 30/10, phường Hạ Long
|15 phút
|800 quả
|Tầm cao
Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026
UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai bắn pháo hoa nổ đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi phục vụ tổ chức.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo và tổ chức bắn tại các địa phương.
UBND các xã, phường, đặc khu được phép bắn pháo hoa phải chủ trì thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý liên quan đến ký hợp đồng mua bán, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng pháo hoa nổ theo:
- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;
- Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137.
Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.