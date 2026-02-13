Về Báo Hà Tĩnh
Quảng Ninh bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 19 địa phương, 2 điểm tầm cao

Quốc Duẩn 13/02/2026 10:52

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH (29/01/2026) cho phép 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02) và Tết Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH ngày 29/01/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Văn bản đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) và đón năm mới.

Lịch và địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh

Theo nội dung công văn, các điểm bắn được phân bổ theo 3 mốc chính:

  • Ngày 03/02/2026: 01 điểm tại xã Vĩnh Thực.
  • Ngày 16/02/2026 (29 Tết): 04 điểm tại Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí.
  • Ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ): 14 điểm tại Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

Trong tổng số 19 điểm:

  • 02 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao: Hạ Long, Vân Đồn.
  • 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp: tại các địa phương còn lại.
STT
Địa phương
Thời gian bắn
Địa điểm bắn
Thời lượng
Số lượng bắn
Tầm bắn
1Vân Đồn

Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026
Khu 9, đặc khu Vân Đồn
15 phút
800 quả
Tầm cao
2
Cửa Ông
Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông
10 phút
90 giàn
Tầm thấp
3
Đông Triều
Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026
Sân Vận Động Trung tâm phường Đông triều
15 phút
50 giàn
Tầm thấp
4
Mạo Khê
Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026
Quảng trường Trung tâm Đông Triều, khu Nhuệ Hổ
15 phút
120 giàn
Tầm thấp
5
Đầm Hà
Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
Quảng Trường 28/01, Lê Lương, Đầm Hà
12 phút
90 giàn
Tầm thấp
6
Móng Cái 1
Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bắc Luân II)
15 phút
120 giàn
Tầm thấp
7
Đông Ngũ
Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026
Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Ngũ
09 phút
60 giàn
Tầm thấp
8
Hoành Bồ
Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026
Tổ 5, khu Trới 5, phường Hoành Bồ
09 phút
90 giàn
Tầm thấp
9
Quảng Hà
Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
Khu vực bờ kè thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà
12 phút
90 giàn
Tầm thấp
10
Tuần Châu
Từ 23h00-23h10, ngày 16/02/2026
Khu vực Dự án, khu dân cư Đô thị mới Đồn Điền, phường Tuần Châu
10 phút
60 giàn
Tầm thấp
11
Uông Bí
Từ 23h00, ngày 16/02/2026
Hồ Công viên phường Uông Bí
15 phút
120 giàn
Tầm thấp
12
Cẩm Phả
Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả
12 phút
90 giàn
Tầm thấp
13
Vĩnh Thực
21h30, ngày 03/02/2026
Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Thực
09 phút
03 giàn
Tầm thấp
14
Quảng Yên
Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
Sân Vận Động Quảng Yên
15 phút
90 giàn
Tầm thấp
15
Bình Liêu
Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026
Quảng trường 25/12, thôn Bình Đẳng, Bình Liêu
12 phút
90 giàn
Tầm thấp
16
Việt Hưng
Từ 00h00-00h10, ngày 17/02/2026
Tổ 6, khu giếng đáy 3 B, phường Việt Hưng
10 phút
60 giàn
Tầm thấp
17
Tiên Yên
Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
Cầu ngầm Tiên Yên, xã Tiên Yên
15 phút
120 giàn
Tầm thấp
18
Ba Chẽ
Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
Đường bờ sông thôn 7, Ba Chẽ
15 phút
60 giàn
Tầm thấp
19
Hạ Long
Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026
Quảng trường 30/10, phường Hạ Long
15 phút
800 quả
Tầm cao

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchCông an tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai bắn pháo hoa nổ đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi phục vụ tổ chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo và tổ chức bắn tại các địa phương.

UBND các xã, phường, đặc khu được phép bắn pháo hoa phải chủ trì thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý liên quan đến ký hợp đồng mua bán, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng pháo hoa nổ theo:

  • Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;
  • Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

