Đời sống Quảng Ninh bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 19 địa phương, 2 điểm tầm cao UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH (29/01/2026) cho phép 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02) và Tết Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 369/UBND-VHXH ngày 29/01/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Văn bản đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) và đón năm mới.

Lịch và địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh

Theo nội dung công văn, các điểm bắn được phân bổ theo 3 mốc chính:

Ngày 03/02/2026: 01 điểm tại xã Vĩnh Thực.

01 điểm tại xã Vĩnh Thực. Ngày 16/02/2026 (29 Tết): 04 điểm tại Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí.

04 điểm tại Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí. Ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ): 14 điểm tại Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

Trong tổng số 19 điểm:

02 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao: Hạ Long, Vân Đồn.

Hạ Long, Vân Đồn. 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp: tại các địa phương còn lại.

STT

Địa phương

Thời gian bắn

Địa điểm bắn

Thời lượng

Số lượng bắn

Tầm bắn

1 Vân Đồn



Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026

Khu 9, đặc khu Vân Đồn

15 phút

800 quả

Tầm cao

2

Cửa Ông

Từ 0h00-0h15, ngày 17/02/2026

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông

10 phút

90 giàn

Tầm thấp

3

Đông Triều

Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026

Sân Vận Động Trung tâm phường Đông triều

15 phút

50 giàn

Tầm thấp

4

Mạo Khê

Từ 22h00-22h15, ngày 16/02/2026

Quảng trường Trung tâm Đông Triều, khu Nhuệ Hổ

15 phút

120 giàn

Tầm thấp

5

Đầm Hà

Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026

Quảng Trường 28/01, Lê Lương, Đầm Hà

12 phút

90 giàn

Tầm thấp

6

Móng Cái 1

Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026

Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bắc Luân II)

15 phút

120 giàn

Tầm thấp

7

Đông Ngũ

Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Ngũ

09 phút

60 giàn

Tầm thấp

8

Hoành Bồ

Từ 00h00-00h09, ngày 17/02/2026

Tổ 5, khu Trới 5, phường Hoành Bồ

09 phút

90 giàn

Tầm thấp

9

Quảng Hà

Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026

Khu vực bờ kè thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà

12 phút

90 giàn

Tầm thấp

10

Tuần Châu

Từ 23h00-23h10, ngày 16/02/2026

Khu vực Dự án, khu dân cư Đô thị mới Đồn Điền, phường Tuần Châu

10 phút

60 giàn

Tầm thấp

11

Uông Bí

Từ 23h00, ngày 16/02/2026

Hồ Công viên phường Uông Bí

15 phút

120 giàn

Tầm thấp

12

Cẩm Phả

Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026

Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả

12 phút

90 giàn

Tầm thấp

13

Vĩnh Thực

21h30, ngày 03/02/2026

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Thực

09 phút

03 giàn

Tầm thấp

14

Quảng Yên

Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026

Sân Vận Động Quảng Yên

15 phút

90 giàn

Tầm thấp

15

Bình Liêu

Từ 00h00-00h12, ngày 17/02/2026

Quảng trường 25/12, thôn Bình Đẳng, Bình Liêu

12 phút

90 giàn

Tầm thấp

16

Việt Hưng

Từ 00h00-00h10, ngày 17/02/2026

Tổ 6, khu giếng đáy 3 B, phường Việt Hưng

10 phút

60 giàn

Tầm thấp

17

Tiên Yên

Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026

Cầu ngầm Tiên Yên, xã Tiên Yên

15 phút

120 giàn

Tầm thấp

18

Ba Chẽ

Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026

Đường bờ sông thôn 7, Ba Chẽ

15 phút

60 giàn

Tầm thấp

19

Hạ Long

Từ 00h00-00h15, ngày 17/02/2026

Quảng trường 30/10, phường Hạ Long

15 phút

800 quả

Tầm cao



Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai bắn pháo hoa nổ đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi phục vụ tổ chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo và tổ chức bắn tại các địa phương.

UBND các xã, phường, đặc khu được phép bắn pháo hoa phải chủ trì thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý liên quan đến ký hợp đồng mua bán, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng pháo hoa nổ theo:

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.